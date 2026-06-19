NEET-UG re-exam 2026: 20-21 जून को MBBS छात्रों को छुट्टी पर रोक, NEET में गड़बड़ी रोकने के लिए NMC का सख्त आदेश
NEET UG 2026: देश का कोई भी मेडिकल छात्र 20 और 21 जून को छुट्टी नहीं ले सकेगा। देश भर में 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा में प्रॉक्सी उम्मीदवार के तौर पर मेडिकल स्टूडेंट शामिल न हो सकें, इसके लिए यह फैसला लिया गया है।
NEET UG Re-exam 2026: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए 20 जून और 21 जून 2026 को एमबीबीएस (MBBS) छात्रों की छुट्टियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। परीक्षा में होने वाली किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, पेपर लीक और सबसे महत्वपूर्ण—डमी कैंडिडेट (दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर) के नेटवर्क को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह फैसला आगामी नीट यूजी री-एग्जाम 2026 को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस आदेश के बाद अब इन दो दिनों में सभी मेडिकल कॉलेजों में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।
क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?
अक्सर जांच में यह बात सामने आती है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले गिरोह मेडिकल कॉलेजों में पहले से पढ़ रहे सीनियर या होनहार छात्रों को पैसों का लालच देकर 'डमी कैंडिडेट' या 'सॉल्वर' के रूप में परीक्षा में बैठा देते हैं। क्योंकि 20 और 21 जून को नीट से जुड़ी प्रक्रियाएं और परीक्षाएं होनी हैं, इसलिए कोई भी मेडिकल छात्र कॉलेज से गायब होकर किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर अवैध रूप से शामिल न हो सके, इसी को रोकने के लिए यह ‘नो लीव’ पॉलिसी लागू की गई है। इस दौरान सभी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की बायोमेट्रिक और फिजिकल अटेंडेंस की कड़ी निगरानी की जाएगी, जिससे कोई भी छात्र चुपके से परीक्षा माफिया की मदद न कर सके।
किन्हें मिलेगी छूट?
एनएमसी ने साफ किया है कि यह नियम बेहद कड़ाई से लागू होगा। केवल उन्हीं छात्रों या कर्मचारियों को छुट्टी की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कोई अत्यंत गंभीर और वेलिड मेडिकल इमरजेंसी होगा। इसके अलावा किसी भी सामान्य कारण से ली गई छुट्टी को अनुशासनहीनता माना जाएगा।
यह कदम उन लाखों ईमानदार और दिन-रात मेहनत करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपनी योग्यता के दम पर मेडिकल कॉलेजों में सीट पाना चाहते हैं। सरकार और प्रशासन इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरा भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं हैं। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहें और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।
22.8 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) भारत और विदेशों के 551 शहरों और 5,400 से ज़्यादा केंद्रों पर पेन-एंड-पेपर मोड में एक ही शिफ्ट में NEET-UG परीक्षा आयोजित करेगी। इस परीक्षा में लगभग 22.8 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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