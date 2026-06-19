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NEET-UG re-exam 2026: 20-21 जून को MBBS छात्रों को छुट्टी पर रोक, NEET में गड़बड़ी रोकने के लिए NMC का सख्त आदेश

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG 2026: देश का कोई भी मेडिकल छात्र 20 और 21 जून को छुट्टी नहीं ले सकेगा। देश भर में 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा में प्रॉक्सी उम्मीदवार के तौर पर मेडिकल स्टूडेंट शामिल न हो सकें, इसके लिए यह फैसला लिया गया है।

NEET-UG re-exam 2026: 20-21 जून को MBBS छात्रों को छुट्टी पर रोक, NEET में गड़बड़ी रोकने के लिए NMC का सख्त आदेश

NEET UG Re-exam 2026: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए 20 जून और 21 जून 2026 को एमबीबीएस (MBBS) छात्रों की छुट्टियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। परीक्षा में होने वाली किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, पेपर लीक और सबसे महत्वपूर्ण—डमी कैंडिडेट (दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर) के नेटवर्क को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह फैसला आगामी नीट यूजी री-एग्जाम 2026 को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस आदेश के बाद अब इन दो दिनों में सभी मेडिकल कॉलेजों में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।

क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?

अक्सर जांच में यह बात सामने आती है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले गिरोह मेडिकल कॉलेजों में पहले से पढ़ रहे सीनियर या होनहार छात्रों को पैसों का लालच देकर 'डमी कैंडिडेट' या 'सॉल्वर' के रूप में परीक्षा में बैठा देते हैं। क्योंकि 20 और 21 जून को नीट से जुड़ी प्रक्रियाएं और परीक्षाएं होनी हैं, इसलिए कोई भी मेडिकल छात्र कॉलेज से गायब होकर किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर अवैध रूप से शामिल न हो सके, इसी को रोकने के लिए यह ‘नो लीव’ पॉलिसी लागू की गई है। इस दौरान सभी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की बायोमेट्रिक और फिजिकल अटेंडेंस की कड़ी निगरानी की जाएगी, जिससे कोई भी छात्र चुपके से परीक्षा माफिया की मदद न कर सके।

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किन्हें मिलेगी छूट?

एनएमसी ने साफ किया है कि यह नियम बेहद कड़ाई से लागू होगा। केवल उन्हीं छात्रों या कर्मचारियों को छुट्टी की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कोई अत्यंत गंभीर और वेलिड मेडिकल इमरजेंसी होगा। इसके अलावा किसी भी सामान्य कारण से ली गई छुट्टी को अनुशासनहीनता माना जाएगा।

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यह कदम उन लाखों ईमानदार और दिन-रात मेहनत करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपनी योग्यता के दम पर मेडिकल कॉलेजों में सीट पाना चाहते हैं। सरकार और प्रशासन इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरा भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं हैं। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहें और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।

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22.8 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) भारत और विदेशों के 551 शहरों और 5,400 से ज़्यादा केंद्रों पर पेन-एंड-पेपर मोड में एक ही शिफ्ट में NEET-UG परीक्षा आयोजित करेगी। इस परीक्षा में लगभग 22.8 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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