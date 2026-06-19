NEET 2026 Re-exam: नीट यूजी परीक्षा से पहले कल देशभर में मॉक ड्रिल, 1.5 लाख CCTV, 2.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात
NEET 2026 Re-exam: नीट यूजी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए एनटीए ने 1 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों और एआई तकनीक को तैनात किया है। परीक्षा से पहले केंद्रों पर सफल मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था जांची गई।
NEET UG Re-exam 2026: नीट यूजी री-एग्जाम 2026' के सफल और निष्पक्ष आयेजन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुरक्षा के अब तक के सबसे कड़े इंतजाम किए हैं। हालिया विवादों और गड़बड़ी की शिकायतों से सबक लेते हुए इस बार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह 'लीक-प्रूफ' और पारदर्शी बनाने की तैयारी है। इसी सिलसिले में एनटीए ने देश और विदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर एक विशेष ‘मॉक ड्रिल’ का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दिन सामने आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या, बायोमेट्रिक रुकावट या प्रशासनिक ढिलाई को पहले ही पहचान कर दुरुस्त करना है। मॉक ड्रिल का आयोजन कल किया जाएगा। इस परीक्षा में देश भर के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में फैले परीक्षा केंद्रों पर 22.79 लाख से अधिक छात्र शामिल होने जा रहे हैं।
1 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे
इस साल परीक्षा केंद्रों की निगरानी करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एनटीए ने देश भर के सेंटरों पर 1 लाख से अधिक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे इंस्टॉल किए हैं। ये सभी कैमरे लाइव फीड जनरेट करेंगे, जिसे सीधे दिल्ली स्थित एनटीए के मुख्य मुख्यालय और क्षेत्रीय कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है।
2 लाख से अधिक स्टाफ और हाई-टेक सुरक्षा घेरा
एनटीए ने इस परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए एक विशाल प्रशासनिक मशीनरी को तैनात किया है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर्स, स्वतंत्र निगरानी के लिए 6,669 ऑब्जर्वर्स और हर केंद्र पर भारी संख्या में इनविजिलेटर्स की ड्यूटी लगाई गई है। कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक कर्मियों को मोबिलाइज किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है। परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री को पुलिस सुरक्षा के बीच जीपीएस (GPS) से लैस वाहनों में सीलबंद प्रोटोकॉल के तहत ले जाया जाएगा।
एंट्री गेट पर ही थमेगा फर्जीवाड़ा
एनटीए ने परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। किसी भी डमी कैंडिडेट या सॉल्वर को रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर ही आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, लॉकेट या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
छात्रों के लिए एनटीए का खास संदेश
एनटीए ने परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को आश्वस्त किया है कि ये कड़े इंतजाम केवल उनके भविष्य को सुरक्षित करने और पूरी तरह पारदर्शी मुकाबला सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। छात्रों को किसी भी प्रकार की अफवाहों या फर्जी दावों से बचने की सलाह दी गई है और उन्हें केवल अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए शांत मन से परीक्षा देने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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