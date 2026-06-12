NEET Re Exam : 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, रफ वर्क का स्पेस बढ़ा, NTA ने नीट में किए बड़े बदलाव

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को होने वाली नीट री-एग्जाम के लिए छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नए बदलावों की घोषणा की है।सबसे बड़ा बदलाव परीक्षा अवधि में किया गया है। अब परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी, यानी कुल 195 मिनट का समय मिलेगा।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को होने वाली नीट री-एग्जाम के लिए छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नए बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा को अधिक सुगम बनाना है। साथ ही इसकी निष्पक्षता और सुरक्षा को बनाए रखना भी है। नीट री-एग्जाम में सबसे बड़ा बदलाव परीक्षा की अवधि में किया गया है। अब परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी, यानी अभ्यर्थियों को कुल 195 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा, प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए उपलब्ध जगह भी बढ़ा दी गई है। पहले छात्रों को रफ कार्य के लिए 2 पेज मिलते थे, जबकि अब 4 पेज दिए जाएंगे। इससे गणना, डायग्राम और अन्य कार्य करने में छात्रों को अधिक सुविधा मिलेगी।

रफ वर्क पेजों की व्यवस्था में भी बदलाव इसके अलावा NTA ने छात्रों, खासकर बाएं हाथ (लेफ्ट-हैंडेड) से लिखने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए रफ वर्क पेजों की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। पहले रफ वर्क के सभी पेज प्रश्न पुस्तिका के अंत में दिए जाते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत दो रफ वर्क पेज निर्देश पृष्ठ के तुरंत बाद शुरुआत में दिए जाएंगे, जबकि दो अन्य पेज पुस्तिका के अंत में उपलब्ध रहेंगे।

नए बदलाव से लाभ यह नया फॉर्मेट अंग्रेजी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्नपत्रों में लागू होगा। इससे उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी रफ वर्क पेज का उपयोग कर सकेंगे। NTA का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में किए गए छोटे-छोटे सुधार भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। नए बदलावों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और छात्र-अनुकूल बनाना है, जबकि परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पूरी तरह बरकरार रहेगी।

एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड और सूचना पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मचारियों का सहयोग करें।

छात्रों की सुविधा को प्राथमिकता बता दें कि हर साल लाखों छात्र NEET परीक्षा में शामिल होते हैं। लंबे समय से कई अभ्यर्थी यह मांग कर रहे थे कि परीक्षा शुरू होने से पहले की औपचारिकताओं में लगने वाले समय को ध्यान में रखा जाए। इसी को देखते हुए NTA ने परीक्षा अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि उम्मीदवार बिना किसी अतिरिक्त दबाव के परीक्षा दे सकें।

कैलकुलेशन को लेकर रही है शिकायत परीक्षा का समय बढ़ाने के साथ-साथ NTA ने रफ वर्क से जुड़ी छात्रों की एक बड़ी समस्या का भी समाधान किया है। NEET UG में फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों के सवालों को हल करने के लिए काफी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ऐसे में कई छात्र रफ वर्क के लिए पर्याप्त जगह न मिलने की शिकायत करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रश्नपत्र बुकलेट में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराई गई है। इससे अभ्यर्थी आसानी से गणना, डायग्राम और जरूरी नोट्स बना सकेंगे। अधिक जगह मिलने से उत्तर हल करने में सुविधा होगी और गलतियों की संभावना भी कम होगी।