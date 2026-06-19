सऊदी अरब में कब और कहां होगा NEET यूजी री-एग्जाम? इन बातों का रखें ध्यान
NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी 2026 के लिए रियाद में एक खास परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां सुरक्षा और वेरिफिकेशन के सख्त इंतजाम रहेंगे। यहां परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने पुष्टि की है कि NEET यूजी री-एग्जाम 2026 सिर्फ भारत में ही नहीं आयोजित होगी। बल्कि यह एग्जाम सऊदी अरब में भी आयोजित होगी। यह परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को पेन और पेपर मोड यानी ऑफलाइन में होगी। इस संबंध में भारतीय दूतावास ने परीक्षा कार्यक्रम और आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, ताकि उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सकें।
कहां है एग्जाम सेंटर
नीट यूजी 2026 के लिए रियाद में एक खास परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां सुरक्षा और वेरिफिकेशन के सख्त इंतजाम रहेंगे। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और NTA के मुताबिक, परीक्षा का आयोजन इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद (IISR) के बॉयज सेक्शन में किया जाएगा।
नीट यूजी परीक्षा कितने बजे होगी?
बता दें कि यह एग्जाम सेंटरस्कूल अल हसन इब्न अली स्ट्रीट, एग्जिट 24, रौदा (Rawdah) में स्थित है। परीक्षा सऊदी अरब के समय (KSA Time) के अनुसार दोपहर 11:30 बजे से लेकर दोपहर 02:45 बजे तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में सुबह 8:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, 11:00 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे सुबह 10:30 बजे तक केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि डाक्यूमेंट वैरिफिकेशन और सुरक्षा जांच (Security Check) की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश
भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है।
परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या लेकर जाना होगा?
अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षा केंद्र पर वैरिफिकेशन के लिए कड़ी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा।
दो पासपोर्ट साइज फोटो
4×6 इंच आकार का एक रंगीन पोस्टकार्ड फोटो
भारत सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र
वैध फोटो पहचान पत्र (ID Proof)
NTA के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने में परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है।
परीक्षा में सुरक्षा के सख्त इंतजाम
परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहेगी। उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग (तलाशी) की जाएगी और हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर से भी जांच होगी। अभ्यर्थियों को NTA द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड, प्रतिबंधित वस्तुओं और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
परीक्षा केंद्र में क्या ना लेकर जाएं
मोबाइल फोन
कैलकुलेटर
स्टेशनरी सामग्री
ब्लूटूथ डिवाइस
घड़ी
वॉलेट
हैंडबैग
बेल्ट
धातु (मेटल) की वस्तुएं
खाने-पीने का सामान
हाई हील्स और फैंसी जूते
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल उम्मीदवारों को ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश मिलेगा। अभ्यर्थियों को केंद्र पर प्रदर्शित सीटिंग प्लान देखकर अपना हॉल नंबर और रो (Row) नंबर नोट करना होगा।
समय पर सेंटर पहुंचने की अपील
भारतीय दूतावास ने उम्मीदवारों से सभी NTA दिशानिर्देशों का पालन करने और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है, ताकि अंतिम समय की किसी परेशानी से बचा जा सके। बता दें कि दुनियाभर में हजारों छात्र इस री-एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में अधिकारियों ने परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए अनुशासन, समय की पाबंदी और नियमों के सख्ती से पालन पर जोर दिया है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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