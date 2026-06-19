NEET Re-exam: देश के सिर्फ 3 राज्यों से हैं 34% नीट यूजी री-एग्जाम के छात्र, यूपी लिस्ट में सबसे ऊपर
NEET re-exam: 21 जून को होने वाले नीट यूजी री-एग्जाम में शामिल हो रहे कुल 22.7 लाख से अधिक छात्रों में से करीब 34.4% छात्र सिर्फ तीन राज्यों—उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से हैं।
NEET-UG 2026 re-exam: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी 2026' (NEET UG 2026) के दोबारा आयोजन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इस बीच, एनटीए द्वारा जारी किए गए आंकड़ों ने एक बेहद दिलचस्प जानकारी सामने रखी है। आंकड़ों के मुताबिक, 21 जून को होने वाले इस महा-मुकाबले में शामिल हो रहे देश भर के कुल उम्मीदवारों में से हर तीसरा उम्मीदवार यानी लगभग 34.4 प्रतिशत सिर्फ तीन राज्यों—उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से आता है। एनटीए भारत और विदेशों के 551 शहरों और 5,400 से ज्यादा केंद्रों पर पेन-एंड-पेपर मोड में एक ही शिफ्ट में NEET-UG परीक्षा आयोजित करेगी। इस परीक्षा में लगभग 22.8 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश बना सबसे बड़ा हब, राजस्थान-महाराष्ट्र भी आगे
एनटीए के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश अकेले इस परीक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यूपी से रिकॉर्ड 3,56,291 उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं, जो देश के कुल छात्र पूल का अकेले 15.7% हिस्सा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां से 2,22,905 छात्र (9.8%) रजिस्टर्ड हैं। कोचिंग हब कोटा के लिए मशहूर राजस्थान 2,03,470 उम्मीदवारों (8.9%) के साथ तीसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा है। इन तीनों राज्यों की कुल हिस्सेदारी को मिला दिया जाए तो यह कुल उम्मीदवारों का 34.4% बैठता है।
अगर देश के टॉप छह राज्यों की बात करें, तो बिहार के 1,56,061, कर्नाटक के 1,45,466 और तमिलनाडु के 1,42,489 उम्मीदवार इस लिस्ट को पूरा करते हैं। ये छह राज्य मिलकर पूरे देश के कुल उम्मीदवारों का लगभग 54 प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं, जिससे यह साफ होता है कि देश में मेडिकल की तैयारी का क्रेज कुछ चुनिंदा बड़े राज्यों में कितना ज्यादा है।
NEET के लिए इन राज्यों में मुफ्त बस यात्रा या किराए में मिलेगी छूट
नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने छात्रों की राह आसान करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली जैसी सरकारों ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है, जहां छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री सफर कर सकते हैं। इसके साथ ही, भीषण गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर पीने के पानी, मेडिकल किट और वेटिंग रूम के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि छात्रों के साथ आए अभिभावकों को भी कोई परेशानी न हो।
नीट यूजी 2026 परीक्षा से पहले एनटीए ने छात्रों को अफवाहों से बचने, खुद पर भरोसा रखने और तनाव होने पर 'मानस' हेल्पलाइन (14416) की मदद लेने का संदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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