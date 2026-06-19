Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET Re-exam: देश के सिर्फ 3 राज्यों से हैं 34% नीट यूजी री-एग्जाम के छात्र, यूपी लिस्ट में सबसे ऊपर

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

NEET re-exam: 21 जून को होने वाले नीट यूजी री-एग्जाम में शामिल हो रहे कुल 22.7 लाख से अधिक छात्रों में से करीब 34.4% छात्र सिर्फ तीन राज्यों—उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से हैं।

NEET Re-exam: देश के सिर्फ 3 राज्यों से हैं 34% नीट यूजी री-एग्जाम के छात्र, यूपी लिस्ट में सबसे ऊपर

NEET-UG 2026 re-exam: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी 2026' (NEET UG 2026) के दोबारा आयोजन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इस बीच, एनटीए द्वारा जारी किए गए आंकड़ों ने एक बेहद दिलचस्प जानकारी सामने रखी है। आंकड़ों के मुताबिक, 21 जून को होने वाले इस महा-मुकाबले में शामिल हो रहे देश भर के कुल उम्मीदवारों में से हर तीसरा उम्मीदवार यानी लगभग 34.4 प्रतिशत सिर्फ तीन राज्यों—उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से आता है। एनटीए भारत और विदेशों के 551 शहरों और 5,400 से ज्यादा केंद्रों पर पेन-एंड-पेपर मोड में एक ही शिफ्ट में NEET-UG परीक्षा आयोजित करेगी। इस परीक्षा में लगभग 22.8 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश बना सबसे बड़ा हब, राजस्थान-महाराष्ट्र भी आगे

एनटीए के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश अकेले इस परीक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यूपी से रिकॉर्ड 3,56,291 उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं, जो देश के कुल छात्र पूल का अकेले 15.7% हिस्सा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां से 2,22,905 छात्र (9.8%) रजिस्टर्ड हैं। कोचिंग हब कोटा के लिए मशहूर राजस्थान 2,03,470 उम्मीदवारों (8.9%) के साथ तीसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा है। इन तीनों राज्यों की कुल हिस्सेदारी को मिला दिया जाए तो यह कुल उम्मीदवारों का 34.4% बैठता है।

ये भी पढ़ें:NEET में गड़बड़ी रोकने के लिए 20-21 जून को MBBS छात्रों की छुट्टी पर रोक

अगर देश के टॉप छह राज्यों की बात करें, तो बिहार के 1,56,061, कर्नाटक के 1,45,466 और तमिलनाडु के 1,42,489 उम्मीदवार इस लिस्ट को पूरा करते हैं। ये छह राज्य मिलकर पूरे देश के कुल उम्मीदवारों का लगभग 54 प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं, जिससे यह साफ होता है कि देश में मेडिकल की तैयारी का क्रेज कुछ चुनिंदा बड़े राज्यों में कितना ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:NEET री-एग्जाम NTA का छात्रों को भावुक संदेश, जारी किया 'मानस' हेल्पलाइन नंबर

NEET के लिए इन राज्यों में मुफ्त बस यात्रा या किराए में मिलेगी छूट

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने छात्रों की राह आसान करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली जैसी सरकारों ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है, जहां छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री सफर कर सकते हैं। इसके साथ ही, भीषण गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर पीने के पानी, मेडिकल किट और वेटिंग रूम के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि छात्रों के साथ आए अभिभावकों को भी कोई परेशानी न हो।

नीट यूजी 2026 परीक्षा से पहले एनटीए ने छात्रों को अफवाहों से बचने, खुद पर भरोसा रखने और तनाव होने पर 'मानस' हेल्पलाइन (14416) की मदद लेने का संदेश दिया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NEET Neet Ug
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।