नीट में 11.91 लाख रैंक वाले ने लिया 1.46 करोड़ फीस वाला MBBS , खराब अंक वालों ने दिए लाखों, लिस्ट
नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सबसे कम 1191652 रैंक को एमबीबीएस सीट मिली है। 1191652 रैंक पाने वाले अभ्यर्थी ने 1.46 करोड़ की फीस वाले श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई में दाखिला लिया है।
भारी भरकम फीस होने के चलते देश में ऑल इंडिया कोटे की 400 से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें खाली रह गई हैं। एक तरफ जहां देश में सैंकड़ों एमबीबीएस सीटें खाली रह जा रही हैं, वहां विदेश से एमबीबीएस कर स्वदेश लौटे 87 फीसदी भारतीय डॉक्टर एफएमजीई परीक्षा में फेल हो रहे हैं। इस बीच ऐसे काफी छात्र हैं जिन्होंने नीट यूजी में 10 लाख से ऊपर रैंक आने पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सेल्फ फाइनेंस्ड एमबीबीएस सीटों पर दाखिला ले लिया है। सोशल मीडिया पर कई करियर एक्सपर्ट्स ने इतनी मोटी राशि देकर डॉक्टरी करने के फैसले पर सवाल उठाया है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जहां 6000 रुपये से सालाना 1 लाख रुपये फीस होती है, वहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आमतौर पर 25 लाख से 35 लाख तक फीस है। इस बार फीस बढ़ने के चलते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में साढ़े 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च सवा से डेढ़ करोड़ तक बैठ रहा है।
1191652 रैंक वाले उम्मीदवार को भी एमबीबीएस सीट मिली, देगा 1.46 करोड़ फीस
एमसीसी नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सबसे कम 1191652 रैंक को एमबीबीएस सीट मिली है। 1191652 रैंक पाने वाले अभ्यर्थी ने 1.46 करोड़ की फीस वाले श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई में दाखिला लिया है। एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग का यह सबसे अंतिम राउंड था। नीट यूजी काउंसलिंग के सारे राउंड खत्म हो गए हैं। आपको बता दें कि नीट परीक्षा 2026 में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देश की करीब 1.40 लाख एमबीबीएस सीटों के लिए 11.21 लाख उम्मीदवार नीट में पास हुए थे।
अंतिम राउंड में 1 करोड़ से अधिक फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अलॉटमेंट रैंक
1. सवेथा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई
- कुल फीस: 1.40 करोड़ रुपये
- सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक: 129143, 448490, 659477, 817506, 992808 और 1146669
2. एसआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कांचीपुरम
- कुल फीस: 1.42 करोड़ रुपये
- सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक: 470707, 509884, 785412, 966963 और 1102637
3. श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई
- कुल फीस: 1.46 करोड़ रुपये
- सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक: 365842, 414202, 1160522, 1170584 और 1191652
4. दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर
- कुल फीस: 1.38 करोड़ रुपये
- सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक: 667807, 673331, 729111 और 748899
5. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा
- कुल फीस: 1.38 करोड़ रुपये
- सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक: 651720 और 900373।
6. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुडुचेरी
- कुल फीस: 1.38 करोड़ रुपये
- सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक: 941108, 968190, 971011 और 1132857।
7. भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई
- कुल फीस: 1.36 करोड़ रुपये
- सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक: 231056, 301522, 427911, 601586, 861356 और 1052355।
- अलॉटमेंट पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक की सीमा 231056 से 1052355 तक रही।
8. चेट्टीनाड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कांचीपुरम
- कुल फीस: 1.36 करोड़ रुपये
- सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक: 606041, 953768, 992435 और 1109383।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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