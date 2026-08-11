NEET UG Rank List : MBBS व BDS के लिए नीट रैंक लिस्ट जारी, 705 वाला टॉप पर, 680 से अधिक वाले 19 छात्र
NEET UG 2026 rank list MBBS , BDS admission : मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 स्कोर के आधार पर जारी इस मेरिट लिस्ट में कुल 66,507 मेडिकल अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। अब वे अभ्यर्थी मेडिकल काउंसलिंग 2026 में हिस्सा ले सकते हैं।
NEET UG 2026 rank list MBBS , BDS admission : तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत आने वाले डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की सेलेक्शन कमिटी ने एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 की स्टेट रैंक लिस्ट जारी कर दी है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 स्कोर के आधार पर जारी इस मेरिट लिस्ट में कुल 66,507 मेडिकल अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। अब वे अभ्यर्थी MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए तमिलनाडु स्टेट मेडिकल काउंसलिंग 2026 में हिस्सा ले सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2026 एग्जाम क्वालिफाई किया है, तमिलनाडु नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्टर किया है और जिनका नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में आया है, वे राज्य में 85 फीसदी स्टेट कोटे की सीटों की रेस में शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु स्टेट नीट मेरिट लिस्ट 2026 में शामिल 66507 उम्मीदवारों के लिए राज्य काउंसलिंग के जरिए सिर्फ 13999 MBBS सीटें उपलब्ध हैं।
705 अंक पाने वाला छात्र बना टॉपर
नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट में 720 में से 705 अंक (99.99915 पर्सेंटाइल) पाने वाले वेंकटापति वेलायूथम वीए को रैंक 1 मिली है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 12 है। 700 अंक पाने वाले श्रीनिका वी दूसरे स्थान पर हैं। लिस्ट में 680 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 19 उम्मीदवार हैं। रैंक 1 से लेकर रैंक 19 तक के सभी उम्मीदवारों ने 680 या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। 650 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 121 उम्मीदवार हैं।
MBBS, BDS दाखिले के लिए सरकारी स्कूल कोटा और मैनेजमेंट कोटा की मेरिट लिस्ट भी जारी
तमिलनाडु डीएमई ने राज्य कोटे की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए 7.5 फीसदी सरकारी स्कूल कोटा और मैनेजमेंट कोटा की भी स्टेट रैंक लिस्ट जारी की है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म में सरकारी स्कूल और मैनेजमेंट कोटा का जिक्र किया था, उनके नाम इन लिस्ट में जारी किए गए हैं।
सरकारी स्कल कोटा की स्टेट मेरिट लिस्ट में 599 अंक पाने वाला छात्र दिनेश एम रैंक 1 पर हैं। 600 या उससे ऊपर वाला एक भी नहीं है। सरकारी स्कूल कोटा 7.5% आरक्षण सूची में परीक्षा में 500 या 500 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 183 है। मैनेजमेंट कोटा में 500 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 2,514 उम्मीदवार हैं।
इस सूची में उच्चतम स्कोर 599 है, इसलिए शीर्ष 3 स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं:
दिनेश एम - नीट अंक: 599 (रैंक 1), कम्युनिटी: SC
धरनिशन बीएस- नीट अंक: 595 (रैंक 2), कम्युनिटी: MBC&DNC
राजेश आर- नीट अंक: 595 (रैंक 3), कम्युनिटी: BC
तमिलनाडु NEET रैंक लिस्ट 2026 कैसे चेक करें
- ऑफिशियल पोर्टल tnmedicalselection.net पर जाएं।
- MBBS/ BDS कोर्स चुनें
- नई जारी रैंक लिस्ट लिंक पर क्लिक करें।
- एक PDF फाइल खुलेगी।
- अपने NEET रोल नंबर के लिए सर्च शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करें। PDF डाउनलोड करें।
MCC AIQ कोटा नीट यूजी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग शुरू
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए NEET UG काउंसलिंग 2026 के राउंड 1 की चॉइस-फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 अगस्त को शुरू हुई थी, जबकि चॉइस फिलिंग 7 अगस्त को शुरू हुई। MCC ने राउंड 1 के लिए 'रीसेट रजिस्ट्रेशन' का विकल्प भी शुरू कर दिया है। MCC ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान गलती से गलत जानकारी भर दी है या गलत विकल्प चुन लिए हैं तो वे 'अनलॉक/रीसेट रजिस्ट्रेशन' विकल्प का इस्तेमाल करके अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को ठीक कर सकते हैं। यह सुविधा 12 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख: 13 अगस्त 2026
चॉइस लॉकिंग शुरू: 12 अगस्त 2026 सुबह 11:00 बजे
चॉइस लॉकिंग की आखिरी तारीख: 13 अगस्त 2026
राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का नतीजा: 17 अगस्त 2026
अलॉट किए गए कॉलेज में रिपोर्ट करना: 18 अगस्त से 22 अगस्त 2026
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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