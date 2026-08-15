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NEET UG Rank List : MBBS व BDS दाखिले के लिए रैंक लिस्ट जारी, 696 मार्क्स वाला टॉपर, 648 से ऊपर वाले टॉप 10 में

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET UG Rank List :  MP नीट यूजी मेरिट लिस्ट में 17093 नीट पास अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है जिसमें एमपी के स्टेट टॉपर आर्यमन सोलंकी टॉप पर हैं। जबलपुर के आर्यमन सोलंकी की स्टेट रैंक 1 है।

NEET UG Rank List
एमपी नीट यूजी रैंक लिस्ट

NEET UG Merit List 2026: डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, मध्य प्रदेश ने स्टेट कोटा की 85 फीसदी एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 17093 नीट पास अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है जिसमें एमपी के स्टेट टॉपर आर्यमन सोलंकी टॉप पर हैं। जबलपुर के आर्यमन सोलंकी की स्टेट रैंक 1 है। उन्होंने 720 में से 696 मार्क्स (99.9977 पर्सेंटाइल) लाकर ऑल इंडिया रैंक 46 प्राप्त की। दूसरे स्थान पर 680 अंक पाने वाले सार्थक साहू हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 301 है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर एमपी नीट यूजी मेरिट लिस्ट डाउनलोड और चेक कर सकते हैं।

एमपी नीट मेरिट लिस्ट में स्टेट रैंक, नीट की ऑल इंडिया रैंक, रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, जेंडर और उसका नीट यूजी स्कोर दिया गया है। जिन नीट क्वालिफाइड उम्मीदवारों के नाम मेरिट लिस्ट 2026 में दिए गए हैं, वे ही स्टेट कोटा की एमबीबीएस बीडीएस सीट पाने के पात्र होंगे।

टॉप 10 लिस्ट

MP नीट यूजी 2026 राज्य मेरिट सूची के टॉप 10 उम्मीदवारों की पूरी तालिका हिंदी में निम्नलिखित है:

| राज्य रैंक | नाम | AIR | 720 में से | पर्सेंटाइल |

| 1 | आर्यमन सिंह सोलंकी | 46 | 696 | 99.9977% |

| 2 | सार्थक साहू | 301 | 680 | 99.984199% |

| 3 | मानव सिंह राजपूत | 468 | 671 | 99.975799% |

| 4 | मोहम्मद शाद मंसूरी | 571 | 669 | 99.971449% |

| 5 | पार्थ झा | 680 | 665 | 99.962948% |

| 6 | रोहन धोपे | 987 | 658 | 99.950147% |

| 7 | हिलोर अजमेरा | 1112 | 655 | 99.939747% |

| 8 | राजन जाट | 1315 | 652 | 99.933597% |

| 9 | अथर्व साहू | 1341 | 651 | 99.930496% |

| 10 | अपूर्व अग्रवाल | 1508 | 649 | 99.922746% |

MP NEET UG State Merit List : एमपी नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

मेरिट लिस्ट की खास बातें

- टॉप 10 उम्मीदवारों में से 7 सामान्य श्रेणी (UR) के, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के और 1 अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के हैं

- हिलोर अजमेरा राज्य रैंक 7 के साथ टॉप 10 में जगह बनाने वाली एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 655 अंक प्राप्त किए हैं

- 648 से ऊपर वाले 10 उम्मीदवार हैं

-629 से ऊपर वाले 34 उम्मीदवार हैं

- 599 से ऊपर वाले 168उम्मीदवार हैं

ये भी पढ़ें:431 MBBS, BDS सीटों के लिए सिर्फ 63 दावेदार, नीट में 502 अंक वाला राजा

MP NEET State Merit List PDF कैसे डाउनलोड करें?

- DME मध्य प्रदेश के ऑफिशियल पोर्टल dme.mponline.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर ‘MP State Combined UG Counselling 2026’ सेक्शन पर क्लिक करें।

- ‘State Merit List of Registered Candidates 2026’ लिंक को चुनें।

- स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट की PDF खुल जाएगी।

- PDF खुलने के बाद छात्र अपना नाम या रोल नंबर को ढूंढे।

- PDF डाउनलोड कर लें।

AIQ MCC NEET UG : ऑल इंडिया कोटा एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल बदला

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने ऑल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस-बीडीएस काउंसलिंग राउंड-1 का नया शेड्यूल जारी किया गया है। संशोधित शेड्यूल के अनुसार आल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस-बीडीएस काउंसलिंग राउंड-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अब 15-अगस्त तय की गई है। अब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आगामी 19 अगस्त को जारी किया जाएगा।

काउंसलिंग राउंड-1 का संशोधित शेड्यूल

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: 15 अगस्त तक

चॉइस फिलिंग: 17 अगस्त तक

चॉइस लॉकिंग: 17 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक

सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट: 19 अगस्त

रिपोर्टिंग और जॉइनिंग: 20 अगस्त से 25 अगस्त के बीच

ये भी पढ़ें:51 साल के शख्स का MBBS में दाखिला, NEET में 192 अंक, पास है 2 PhD और MBA डिग्री

विभिन्न कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अंक

NTA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पात्रता कट-ऑफ स्कोर ये निर्धारित किए गए हैं:

अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस (UR/EWS): 50वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 213 से 715

ओबीसी, एससी और एसटी (OBC, SC, ST): 40वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 177 से 212

दिव्यांग अभ्यर्थी (UR/EWS-PwD): 45वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 194 से 212

ओबीसी-दिव्यांग व एससी-दिव्यांग: कट-ऑफ स्कोर 177 से 193

एसटी-दिव्यांग (ST-PwD): कट-ऑफ स्कोर 177 से 191

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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