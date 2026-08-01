NEET UG Rank List : MBBS के लिए नीट रैंक लिस्ट जारी, AIR 36 वाला बना टॉपर, 650 से ऊपर वालों की भरमार
NEET UG Rank List : एपी नीट स्टेट रैंक लिस्ट में कुल 33,220 उम्मीदवारों के नाम हैं। यानी कुल 33,220 मेडिकल उम्मीदवार MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट NEET काउंसलिंग 2026 में हिस्सा ले सकते हैं।
NEET Rank List 2026 MBBS BDS Admission : डॉ एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (NTRUHS) ने अपनी आंध्र प्रदेश की नीट यूजी रैंक लिस्ट 2026 जारी कर दी है। ये वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आंध्र प्रदेश लिखा है। लिस्ट में कुल 33,220 उम्मीदवारों के नाम हैं। यानी कुल 33,220 मेडिकल उम्मीदवार MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट NEET काउंसलिंग 2026 में हिस्सा ले सकते हैं। drntr.uhsap.in पर जाकर स्टेट नीट यूजी मेरिट लिस्ट चेक और डाउनलोड की जा सकती है। जिस उम्मीदवार को ऑल इंडिया रैंक 36 मिली है, वह स्टेट रैंक लिस्ट में पहले नंबर पर है। उसके 720 में से 700 अंक हैं। आंध्र प्रदेश की छात्रा नमला प्रेरणा को ऑल इंडिया 36वीं रैंक मिली थी। जनरल कैटेगरी की नमला का पर्सेंटाइल 99.9978999 रहा।
जिन उम्मीदवारों ने NEET UG 2026 एग्जाम पास किया है और जिनका नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में है, वे आंध्र प्रदेश में 85 प्रतिशत स्टेट कोटे की सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल लिस्ट में शामिल उम्मीदवार ही स्टेट काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस की 7,465 सीटें हैं। राज्य के उम्मीदवार इस लिस्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वे अपने प्रदेश में कहां ठहरते हैं और वहां उपलब्ध स्टेट कोटा की एमबीबीएस सीटों पर दाखिले के उनके कितने चांस हैं।
मेरिट लिस्ट में 33220 को जगह, 33220वीं स्टेट रैंक वाले के 177 अंक
स्टेट मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे जो उम्मीदवार है उसके 177 अंक हैं। अंतिम उम्मीदवार ऑल इंडिया 1194908वीं रैंक वाला है। इच्छुक और योग्यता नियमों पर खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को अब एमबीबीएस, बीडीएस में एडमिशन के लिए एपी काउंसलिंग में रजिस्टर करना होगा। नीट यूजी स्टेट रैंक लिस्ट 21 जून को हुए नीट यूजी एग्जाम के स्कोर के आधार पर तैयार की गई है।
NEET UG 2026 qualifying cut off marks : यूजी मेडिकल / डेंटल कोर्स, 2026-27 में एडमिशन को लेकर पात्रता के लिए कट ऑफ मार्क्स
कैटेगरी , कट ऑफ पर्सेंटाइल , कट ऑफ स्कोर
अनारक्षित और EWS - 50TH पर्सेंटाइल , 715-213
ओबीसी - 40TH पर्सेंटाइल, 212 - 177
एसटी 40TH पर्सेंटाइल , 212 - 177
एसटी 40TH पर्सेंटाइल, 212 - 177
650 से ऊपर मार्क्स वालों की भरमार
एपी नीटू यजी स्टेट मेरिट लिस्ट में 680 या उससे ऊपर अंक वाले कुल 13 उम्मीदवार हैं।
- 650 से 679 तक अंक वाले कुल 58 उम्मीदवार हैं।
- 631 से 650 तक अंक वाले कुल 80 उम्मीदवार आते हैं।
- 631 से 649 अंक तक वाले कुल 73 उम्मीदवार हैं।
- 600 से 630 तक अंक वाले कुल 180 उम्मीदवार हैं ।
देश में एमबीबीएस की कुल 136939 सीटें
इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा करीब 11.21 लाख विद्यार्थियों ने पास की है। इनके लिए देश में एमबीबीएस की महज 136939 सीटें हैं। यानी एक सीट के करीब 8 दावेदार हैं।
नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया में हुए बदलाव
नीट यूजी काउंसलिंग 2026 प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें कई बड़े सुधार किए हैं।
- सिर्फ एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग – अब मेडिकल कॉलेज में बार-बार जाकर रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। सीट अपग्रेड के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं – अगर बेहतर सीट के लिए 'फ्लोट' विकल्प चुनते हैं, तो आगे की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन – फ्लोट विकल्प चुनने वाले छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा सकेंगे। एक बार ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे – बार-बार मूल दस्तावेज जमा करने की जरूरत खत्म।
- तीसरे राउंड तक सीट अपग्रेड का मौका – Round-3 तक बेहतर सीट मिलने पर अपग्रेड की सुविधा जारी रहेगी। राउंड 3 के बाद ही अंतिम फिजिकल रिपोर्टिंग – अंतिम आवंटित सीट मिलने के बाद ही कॉलेज जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
- ऑनलाइन सीट छोड़ने (Resignation) की सुविधा – अब MCC पोर्टल के जरिए सीट ऑनलाइन छोड़ी जा सकेगी, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी।
- दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों के लिए बड़ा बदलाव - मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन केंद्र 16 से बढ़ाकर 61 कर दिए गए हैं।
- 'Disability Certificate' की जगह 'Eligibility Certificate' – अब मेडिकल बोर्ड पात्रता (Eligibility) के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- NRI कोटा पूरी तरह ऑनलाइन – NRI अभ्यर्थियों का पंजीकरण और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होगी। ईमेल की जगह पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब सभी जरूरी दस्तावेज सीधे MCC काउंसलिंग पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी