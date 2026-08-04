NEET UG Rank List : MBBS के लिए नीट रैंक लिस्ट जारी, 670 अंक वाला टॉपर, एक के माइनस 23 मार्क्स
NEET UG Rank List 2026 : पुडुचेरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा निदेशालय ने नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट 2026 जारी कर दी है। पुडुचेरी से नीट यूजी का फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी centacpuducherry.in पर जाकर इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
NEET UG Rank List 2026 : पुडुचेरी में स्टेट कोटे की एमबीबीएस सीटों पर दाखिले के लिए नीट यूजी काउंसलिंग कराने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा निदेशालय ने नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट 2026 - 2027 जारी कर दी है। पुडुचेरी से नीट यूजी का फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी centacpuducherry.in पर जाकर इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि राज्य से जितने भी मेडिकल अभ्यर्थियों ने नीट यूजी का एग्जाम दिया, वे उस लिस्ट में कहां ठहरते हैं। मेरिट लिस्ट में उनकी रैंक क्या है। स्टेट नीट यूजी मेरिट लिस्ट में 720 में 670 अंक पाने वाले कृष्णनाथ अभिनव एम टॉप पर हैं। यानी स्टेट मेरिट लिस्ट में उनकी रैंक 1 है। ओबीसी (एनसीएल) कैटेगरी से आने वाले कृष्णनाथ अभिनव एम की ऑल इंडिया रैंक 533 है और उनका पर्सेंटाइल 99.9721 रहा। लिस्ट में प्रत्येक छात्र का रोल नंबर, नाम, श्रेणी, प्राप्त किए गए कुल अंक और उनकी अखिल भारतीय रैंक बताई गई है।
दूसरे स्थान पर 646 अंक वाला
लिस्ट में दूसरे स्थान पर प्रवीन ए हैं जिनके 646 अंक रहे। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के इस उम्मीदवार की ऑल इंडिया रैंक 1721 है। तीसरे स्थान पर 646 अंक के साथ रामानीश्वर ए हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 1756 है। चौथे पर इनबाश्री ए डी हैं जिनके 633 मार्क्स और AIR 3037 रहे। पांचवें स्थान पर 631 अंक के साथ वी प्रणव (AIR 3397) हैं।
10 उम्मीदवारों के माइनस में मार्क्स
लिस्ट में 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके माइनस में अंक है। उनका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि काफी गलत उत्तर करने की वजह से उनका स्कोर माइनस में चला गया। इनके माइनस 1 से लेकर माइनस 23 तक अंक हैं। 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 से लेकर 13 तक ही हैं।
लिस्ट पर कब तक दर्ज कराएं आपत्ति
यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में कोई आपत्ति है, तो वे 05 अगस्त 2026 को शाम 5:45 बजे तक स्वास्थ्य निदेशक/CENTAC को सूचित कर सकते हैं।
एनटीए से मिले डेटा के आधार पर लिस्ट हुई तैयारी
काउंसलिंग प्राधिकरण ने बताया है कि उसने यह लिस्ट नीट यूजी कराने वाले एनटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस के आधार पर तैयार की है।
पुडुचेरी से 5402 ने भरा था फॉर्म
मेरिट सूची में कुल 5,402 अभ्यर्थियों के नाम व रोल नंबर दर्ज हैं। परीक्षा में कुल 681 अभ्यर्थी अनुपस्थित दर्ज हैं।
पुडुचेरी काउंसलिंग के नियम
काउंसलिंग वेबसाइट www.centacpuducherry.in पर संचालित की जाएगी। MBBS, BDS, BAMS और B.V.Sc. & A.H. पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवार को केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। एक से अधिक फॉर्म भरने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
काउंसलिंग के 4 राउंड होंगे - तीन सामान्य राउंड और एक स्ट्रे राउंड । अभ्यर्थियों को हर राउंड में भाग लेने के लिए ताज़ा कोर्स/कॉलेज प्राथमिकताएं भरनी होंगी। पिछले राउंड में भरी गई प्राथमिकताएं अमान्य हो जाएंगी।
NEET UG 2026 qualifying cut off marks : यूजी मेडिकल / डेंटल कोर्स, 2026-27 में एडमिशन को लेकर पात्रता के लिए कट ऑफ मार्क्स
कैटेगरी , कट ऑफ पर्सेंटाइल , कट ऑफ स्कोर
अनारक्षित और EWS - 50TH पर्सेंटाइल , 715-213
ओबीसी - 40TH पर्सेंटाइल, 212 - 177
एसटी 40TH पर्सेंटाइल , 212 - 177
एसटी 40TH पर्सेंटाइल, 212 - 177
देश में एमबीबीएस की कुल 136939 सीटें
इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा करीब 11.21 लाख विद्यार्थियों ने पास की है। इनके लिए देश में एमबीबीएस की महज 136939 सीटें हैं। यानी एक सीट के करीब 8 दावेदार हैं।
नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया में हुए बदलाव
नीट यूजी काउंसलिंग 2026 प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें कई बड़े सुधार किए हैं।
- सिर्फ एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग – अब मेडिकल कॉलेज में बार-बार जाकर रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। सीट अपग्रेड के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं – अगर बेहतर सीट के लिए 'फ्लोट' विकल्प चुनते हैं, तो आगे की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन – फ्लोट विकल्प चुनने वाले छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा सकेंगे। एक बार ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे – बार-बार मूल दस्तावेज जमा करने की जरूरत खत्म।
- तीसरे राउंड तक सीट अपग्रेड का मौका – Round-3 तक बेहतर सीट मिलने पर अपग्रेड की सुविधा जारी रहेगी। राउंड 3 के बाद ही अंतिम फिजिकल रिपोर्टिंग – अंतिम आवंटित सीट मिलने के बाद ही कॉलेज जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
- ऑनलाइन सीट छोड़ने (Resignation) की सुविधा – अब MCC पोर्टल के जरिए सीट ऑनलाइन छोड़ी जा सकेगी, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी