NEET UG Rank List for Maharashtra MBBS BDS admission neet merit list out aarav topper AIR Rank 10 total 60021 candidates NEET UG Rank List:महाराष्ट्र MBBS दाखिले के लिए NEET UG मेरिट लिस्ट जारी, आरव अग्रवाल टॉपर, कुल 60021 अभ्यार्थी, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG Rank List : महाराष्ट्र MBBS दाखिले की रैंक लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें आरव अग्रवाल को पहला स्थान मिला है। आरव ने ऑल इंडिया में 10वीं रैंक पाई थी। आरव को 700 में से 675 अंक मिले थे। इसमें कुल 60021 अभ्यार्थियों को जगह मिली है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 07:44 AM
NEET UG Rank List : महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल ने महाराष्ट्र MBBS दाखिले की नीट यूजी रैंक लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे लिस्ट cetcell.mahacet.org पर देख सकते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट केवल एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए जारी की जाएगी।इसमें लिस्ट में कुल 60021 अभ्यार्थियों को जगह मिली है। आपको बता दें कि एमबीबीएस, बीडीएस के लिए आधिकारिक काउंसलिंग आयोजित करने वाली संस्था, महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल, 85 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग आयोजित कर रही है। बाकी15 प्रतिशत सीटें एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत हैं।

इसमें आरव अग्रवाल को पहला स्थान मिला है। आरव ने नीट यूजी परीक्षा में ऑल इंडिया में 10वीं रैंक पाई थी। आरव को 700 में से 675 अंक मिले थे। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र आज, 6 अगस्त को महाराष्ट्र NEET UG काउंसलिंग 2025 के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा। दूसरा स्थान सिद्धि बाधे को मिला है, जिन्होंने नीट यूजी में ऑल इंडिया में 26वीं रैंक हासिल की थी।

इससे पहले सीईटी सेल ने एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए सीट मैट्रिक्स भी जारी की। अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए अपनी प्राथमिकताएं आज दोपहर 3 बजे के बाद, 9 अगस्त की रात 11:59 बजे तक भरनी होंगी। इन कोर्सेज के लिए महाराष्ट्र सीएपी राउंड 1 सिलेक्शन लिस्ट 11 अगस्त को घोषित की जाएगी। फिजिकल रूप से शामिल होना, सभी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट और शुल्क के साथ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना 12 से 17 अगस्त (15 अगस्त को छोड़कर) के बीच किया जाएगा।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एमबीबीएस और बीडीएस की 11846 सीटें है। मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 80 मेडिकल कॉलेज हैं। महाराष्ट्र नीट 2025 सीटों का सीट इस प्रकार है। सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की 5849 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस की 3219 सीटें हैं।इसके अलावा बीडीएस में सरकारी कॉलेजों में 376 सीटें हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में बीडीएस की 2400 सीटें हैंं।

