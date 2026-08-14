NEET UG Rank List : 502 अंक वाला राजा, 431 MBBS, BDS सीटों के लिए सिर्फ 63 दावेदार, फीस 1 करोड़ से कहीं ज्यादा
NEET UG Rank List : पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटों का भर पाना इस बार मुश्किल लग रहा है। BFUHS की ओर से जारी पंजाब स्टेट नीट यूजी मेरिट लिस्ट के 431 एनआरआई कोटा सीटों के लिए केवल 63 उम्मीदवार ही मैदान में हैं।
NEET UG Rank List : पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटों का भर पाना इस बार मुश्किल लग रहा है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) की ओर से जारी पंजाब स्टेट नीट यूजी मेरिट लिस्ट के 431 एनआरआई कोटा सीटों के लिए केवल 63 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। 431 सीटों में 12 मेडिकल कॉलेजों की 214 एमबीबीएस और 16 डेंटल कॉलेजों की 217 बीडीएस सीटें शामिल हैं। इतना ही नहीं मेरिट लिस्ट में ऐसे अभ्यर्थियों की भरमार है जिनके नीट यूजी 2026 में 720 में से 250 से भी कम अंक हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों को या तो कम अंकों वाले उम्मीदवारों को दाखिला देना पड़ सकता है या फिर बड़ी संख्या में सीटें खाली छोड़कर उन्हें बाद में जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर करना पड़ सकता है।
पंजाब एनआई कोटा स्टेट मेरिट लिस्ट में 502 अंक वाला टॉपर
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से जारी पंजाब एनआई कोटा स्टेट मेरिट लिस्ट में 502 अंक वाला टॉपर है। अयान गुप्ता नाम के इस छात्र की ऑल इंडिया रैंक 87697 है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 476 अंक पाने अंगद सिंह बरार हैं। तीसरे स्थान पर 406 अंक पाने वाली रेहत कौर तूर हैं और चौथे स्थान पर 403 अंक पाने वाले लविश राज रानी हैं। शेष सभी उम्मीदवार के नीट मार्क्स 400 से कम अंक हैं। पांचवीं रैंक पाने वाली हरसिमरत कौर काहलोन के 370 अंक हैं और उनकी ऑल इंडिया रैंक 353333 हैं।
एनआरआई कोटे की मोटी फीस कमाई का होता है बड़ा जरिया
एनआरआई कोटा निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। एमबीबीएस की एक एनआरआई सीट के लिए लगभग 1.10 लाख अमेरिकी डॉलर (1.05 करोड़ रुपये) और बीडीएस सीट के लिए करीब 44,000 अमेरिकी (करीब 42 लाख रुपये) डॉलर ट्यूशन फीस देनी होती है। ऐसे में कम आवेदनों के कारण कॉलेजों की आय पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
पंजाब राज्य की 85 प्रतिशत कोटा सीटों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पोर्टल bfuhs.ac.in या admission.bfuhsonline.ac.in पर जाकर अपनी रैंक और स्कोर जांच सकते हैं।
पंजाब स्टेट मेरिट कॉमन लिस्ट- 695 मार्क्स वाला टॉपर
अर्णव जिंदल: अर्णव ने 695 अंक और ऑल इंडिया रैंक (AIR) 50 हासिल कर पंजाब राज्य की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है।
आयुष गुप्ता : आयुष ने 689 अंक और ऑल इंडिया रैंक 139 के साथ राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया।
शौर्य सिंगला : शौर्य ने 685 अंक और ऑल इंडिया रैंक 174 प्राप्त कर राज्य की मेरिट में तीसरा स्थान बनाया।
शिव जिंदल : शिव ने भी 685 अंक और ऑल इंडिया रैंक 196 के साथ मेरिट में चौथा स्थान पाया।
संकल्प गर्ग : 671 अंकों और ऑल इंडिया रैंक 479 के साथ मेरिट लिस्ट में पांचवें स्थान पर रहे।
महिला अभ्यर्थियों में रमनीत कौर ने 668 अंक और ऑल इंडिया रैंक 587 लाकर मेरिट में 7वां स्थान एवं महिला वर्ग में टॉप रैंक प्राप्त किया है। 645 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 रही है।
विभिन्न कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अंक
NTA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पात्रता कट-ऑफ स्कोर ये निर्धारित किए गए हैं:
अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस (UR/EWS): 50वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 213 से 715
ओबीसी, एससी और एसटी (OBC, SC, ST): 40वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 177 से 212
दिव्यांग अभ्यर्थी (UR/EWS-PwD): 45वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 194 से 212
ओबीसी-दिव्यांग व एससी-दिव्यांग: कट-ऑफ स्कोर 177 से 193
एसटी-दिव्यांग (ST-PwD): कट-ऑफ स्कोर 177 से 191
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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