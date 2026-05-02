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NEET UG : प्राइवेट स्कूलों को नहीं बनाया गया नीट यूजी परीक्षा केंद्र

May 02, 2026 07:54 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से एमबीबीएस, बीएएमएस समेत अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रविवार को दो से पांच बजे की पाली में होने जा रही राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के आयोजन से भी निजी स्कूलों को बाहर रखा गया है।

NEET UG : प्राइवेट स्कूलों को नहीं बनाया गया नीट यूजी परीक्षा केंद्र

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से एमबीबीएस, बीएएमएस समेत अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रविवार को दो से पांच बजे की पाली में होने जा रही राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के आयोजन से भी निजी स्कूलों को बाहर रखा गया है। प्रयागराज में पंजीकृत 20633 परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित 46 केंद्रों में से कोई भी निजी संस्थान नहीं है। पूर्व के वर्षों में सीबीएसई और सीआईएसईसी समेत अन्य बोर्ड के निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता था लेकिन पिछले साल से नकलविहीन परीक्षा को लेकर बरती जा रही सख्ती के बीच निजी संस्थानों को परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है।

प्रयागराज में एग्जाम कहां कहां

प्रयागराज में जिन 46 केंद्रों में परीक्षा होनी है उनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि और वाणिज्य विभाग, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज और हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय पीजी कॉलेज नैनी के अलावा मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) झलवा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी (आईईआरटी) भी शामिल हैं। इनके अलावा राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सीबीएसई के केंद्रीय विद्यालय मनौरी, फाफामऊ, ओल्ड कैंट, न्यू कैंट और आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट को भी केंद्र बनाया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक-एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।

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गूगल मैप पर भरोसा न करें

एनटीए ने शुक्रवार को अपनी नई गाइडलाइन में नीट परीक्षार्थियों को विशेष चेतावनी देते हुए कहा कि वे परीक्षा केंद्रों की लोकेशन के लिए केवल गूगल मैप पर निर्भर न रहें। तकनीकी त्रुटियों के कारण कुछ केंद्रों की लोकेशन मैप पर अस्पष्ट हो सकती है, इसलिए छात्र एडमिट कार्ड पर दिए गए पते की भौतिक पुष्टि पहले ही कर लें, ताकि परीक्षा के दिन देरी न हो। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे 3 मई को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का रास्ता कंफर्म करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहले से ही जाकर देख लें। एनटीए ने छात्रों को आगाह किया है कि गूगल मैप पर कुछ परीक्षा केंद्रों की लोकेशन पिन गलत हो सकती हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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