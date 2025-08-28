NEET UG : गृह मंत्री के मेडिकल कॉलेज ने योग्य लड़की को नहीं दी MBBS सीट, 15 लाख का मुआवजा देने का आदेश

NEET UG , MBBS Admission : कोर्ट ने सिद्धार्थ अकादमी, तुमकुरु को संजना वी तुमकुरु नाम की छात्रो को 15 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिन्हें सभी नियम पूरा करने के बावजूद 2017 में एमबीबीएस में दाखिला देने से मना कर दिया गया था।

NEET UG , MBBS Admission : कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल छात्रा संजना वी. तुमकुरु को 15 लाख रुपये का मुआवजा दे। इस मेडिकल कॉलेज ने संजना को सभी जरूरी शर्तें पूरी करने के बावजूद 2017-18 में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला नहीं दिया था। आपको बता दें कि सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर वर्तमान में यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी का कंट्रोल गृह मंत्री के परिवार के पास है। जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस के. मनमाधा राव की खंडपीठ ने छात्रा को दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने के लिए यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराया और आदेश दिया कि मुआवजा दो महीने के भीतर दिया जाए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबक संजना ने नीट 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1,95,911 हासिल की थी और 1 सितंबर, 2017 को सिद्धार्थ अकादमी की काउंसलिंग में भाग लिया था। छात्रा ने फर्स्ट ईयर की फीस के लिए 15.6 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ सभी ऑरिजनल दस्तावेज भी जमा किए थे। मौखिक रूप से दाखिले का आश्वासन मिलने के बावजूद उसे कोई रसीद या अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब कॉलेज ने 52.5 लाख रुपये की बैंक गारंटी की मांग की, तो उसने 8 सितंबर, 2017 को इसका बंदोबस्त किया और उसे जमा कर दिया। हालांकि डीम्ड यूनिवर्सिटी दर्जा प्राप्त इस मेडिकल कॉलेज ने यह कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एडमिशन की लिस्ट फाइनल की जा चुकी है और इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को भेजा जा चुका है।

फ्री मेडिकल सीट देने का वादा भी नहीं निभाया छात्रा के वकील अजय कुमार पाटिल ने तर्क दिया कि मेडिकल कॉलेज में कम रैंक वाले स्टूडेंट्स को दाखिला दिया गया, जबकि संजना को बेहद गलत तरीके से बाहर कर दिया गया। द हिन्दू की खबर के मुताबिक उन्होंने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय के चांसलर ने 11 अक्टूबर, 2017 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें उसे 2018-19 शैक्षणिक वर्ष में मैनेजमेंट कोटे से एक फ्री मेडिकल सीट देने का भरोसा दिया गया था। लेकिन मेडिकल कॉलेज ने इस वादे को कभी पूरा नहीं किया।

कोई ऑप्शन न होने पर संजना ने 2018 में कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी काउंसलिंग के जरिए बसवेश्वर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले किया। मजबूर होकर संजना को ज्यादा फीस पर दाखिला लेना पड़ा। उन्होंने फर्स्ट ईयर की फीस के रूप में 24.2 लाख रुपये का भुगतान किया।

कोर्ट ने ठुकराई मेडिकल कॉलेज की दलीलें सिद्धार्थ अकादमी ने आरोपों का जवाब देते हुए कोर्ट में कहा कि संजना ने अदालत जाने में देरी की, फरवरी 2018 में ही रिट याचिका दायर की। संस्थान ने यह भी आरोप लगाया कि चांसलर का पत्र मनगढ़ंत था। संस्थान ने यह भी तर्क दिया कि उसकी बैंक गारंटी देर से जमा की गई थी और वह बिना फीस चुकाए मेडिकल सीट पाना चाहती थी।

मेडिकल कॉलेज के तर्कों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि आश्वासन पत्र पर चांसलर, कॉलेज प्राचार्य और संजना के हस्ताक्षर थे और किसी भी प्राधिकरण में कभी भी जबरदस्ती की कोई शिकायत नहीं की गई थी। अदालत ने कहा, "यदि उक्त पत्र बलपूर्वक और दबावपूर्वक प्राप्त किया गया था, तो किसी भी प्राधिकारी के समक्ष किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई थी।'