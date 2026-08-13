NEET पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों पर सुनवाई आज, 20 हजार पन्नों की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के आरोपपत्र पर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को संज्ञान लिया। इस मामले में आरोपपत्र पर बहस आज गुरुवार से शुरू होगी। अदालत ने 13 आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के आरोपपत्र पर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को संज्ञान लिया। इस मामले में आरोपपत्र पर बहस आज गुरुवार से शुरू होगी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष जज अजय गुप्ता की अदालत ने 13 आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। सीबआई ने हाल में प्रश्नपत्र लीक व सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली फास्ट ट्रैक अदालत के सामने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट पेश की थी। जांच एजेंसी ने कार्यवाही के दौरान अदालत से कहा कि जिन गवाहों के नाम मीडिया में छापे जा रहे हैं, उनमें से कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं।
गवाहों के नाम मीडिया में आने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
आरोप पत्र के कुछ हिस्से लगातार अखबारों में प्रकाशित किए जा रहे हैं। अदालत ने इस मामले में गवाहों के नाम अखबारों में प्रकाशित किए जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो बातें अभी तक अदालत में नहीं कही गईं हैं। वह सिर्फ अभी आरोपपत्र का हिस्सा हैं। उनका मीडिया में सार्वजनिक होना बेहद चौंकाने वाला है। अदालत ने कहा कि बेशक इस पर कोई आदेश नहीं दिए जा रहे, लेकिन जिम्मेदार मीडिया को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अदालत ने कहा कि मीडिया को आगे से इस तरह के तथ्यों के प्रकाशन से पहले पुष्टि की हिदायत दी जाती है।
सीबीआई ने चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि नीट मामले में 12 मई को FIR दर्ज की गई थी। इसके तुरंत बाद ही 72 अधिकारियों और 8 साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक स्पेशल टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई। एजेंसी ने मुस्तैदी दिखाते हुए 13 मई को ही पहली गिरफ्तारी कर ली थी। सबूत जुटाने और नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में कुल 92 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी।
कैसे बाहर आए नीट के प्रश्न
सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के दिल्ली स्थित ऑफिस से परीक्षा के प्रश्न अलग-अलग तरीकों से बाहर निकाले। इनमें एक एक्सपर्ट ने प्रश्नों को कागज की छोटी छोटी पर्चियों पर लिखकर छिपाया, जबकि दो अन्य विशेषज्ञों ने प्रश्न याद कर लिए और बाद में होटल के कमरे में जाकर उन्हें लिख लिया या NCERT की किताबों में संबंधित पैराग्राफ मार्क कर दिए। सीबीआई के मुताबिक यह मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि एनटीए ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कॉन्फिडेंशियल सेक्शन से बाहर निकलते समय इन एक्सपर्ट्स की तलाशी नहीं ली जाती थी। इसके अलावा वहां CCTV निगरानी के लिए कोई लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी नहीं था।
दिल्ली फास्टट्रैक कोर्ट में 28 जुलाई को सीबीआई की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में NTA बायोलॉजी एक्सपर्ट मनीषा मंधारे, NTA केमिस्ट्री एक्सपर्ट पीवी कुलकर्णी और NTA फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार के नाम शामिल हैं। CBI के मुताबिक तीनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को NTA कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के अंदर रफ ट्रांसलेशन के काम के लिए सादे पेपर दिए गए थे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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