नीट यूजी पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश
कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। औपचारिक तौर पर शनिवार यानि 21 नवंबर को आरोप तय किए जाएंगे।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। औपचारिक तौर पर शनिवार यानि 21 नवंबर को आरोप तय किए जाएंगे। उस दिन सभी आरोपियों को भौतिक रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की कोर्ट ने कहा कि 25 नवंबर से मामले में दिन प्रतिदिन आधार पर सुनवाई शुरू होगी। बुधवार को सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।
नीट पेपर लीक मामले के ये हैं 14 आरोपी
-मांगीलाल बिवाल
-दिनेश बिवाल
-विकास बिवाल
-यश यादव
-शुभम खैरनार
-धनंजय लोखंडे
-मनीषा संजय वाघमारे
-पी वी कुलकर्णी
-मनीषा मंधारे
-शिवराज मोटेगांवकर
-मनीषा संजय हवलदार
-तेजस शाह
-डॉ मनोज शिरुरे
-शेषराव बजरंग सूर्यवंशी
इससे पहले 29 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने NEET UG पेपर लीक मामले में आरोप तय करने संबंधी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने जुलाई में 13 आरोपियों के खिलाफ मुख्य चार्जशीट दाखिल की थी जिसका कोर्ट ने अगस्त 2026 में संज्ञान लिया। इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। सूर्यवंशी को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। CBI ने इस पूरे मामले की जांच के लिए मई 2026 में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने सीबीआई के वकील और आरोपी सूर्यवंशी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा। सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वी.के. पाठक CBI की ओर से पेश हुए। मुख्य चार्जशीट में शामिल अन्य 13 आरोपियों के मामले में कोर्ट पहले ही दलीलें सुन चुकी है।
बता दें कि नीट यूजी 2026 का पेपर लीक मामला तब सामने आया, जब परीक्षा में पूछे गए सवालों और एक कथित गेस पेपर के बीच समानता पाई गई। गेस पेपर विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों की ओर से तैयार किया गया सवालों का ऐसा संकलन होता है, जिसमें पिछले वर्षों के रुझानों और परीक्षा के पैटर्न के आधार पर संभावित प्रश्न शामिल किए जाते हैं।
3 मई को आयोजित हुई थी परीक्षा
3 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके करीब एक सप्ताह बाद पेपर लीक का मामला सामने आया। जांच के दौरान पता चला कि गेस पेपर के कम से कम 120 सवाल नीट यूजी के प्रश्नपत्र से मेल खाते थे। इसके बाद 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया।
संसद से सड़क तक हुआ था विरोध
पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद देशभर में छात्रों के भविष्य और परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे। मामला संसद तक पहुंचा और बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से लेकर देशभर में हुए विरोध प्रदर्शन हुए थे। लाखों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर परीक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई।
20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हुए थे शामिल
बता दें कि इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट की बात करें, तो इस साल 11.21 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल 720 में से 715 अंकों के साथ ऑल इंडिया टॉपर बने। 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा, जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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