अब सवाल बनाने वालों को भी नहीं पता होगा परीक्षा का नाम, NEET लीक के बाद NTA का नया प्लान?
नीट-यूजी 2026 पेपर लीक के बाद एनटीए परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था में प्रश्न बनाने वाले विशेषज्ञों को यह भी नहीं बताया जाएगा कि सवाल किस परीक्षा के लिए तैयार किए जा रहे हैं।
नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले ने देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और लगातार सामने आ रही जानकारियों के बाद अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए पूरे परीक्षा ढांचे को नए सिरे से तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। मकसद सिर्फ पेपर लीक रोकना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें किसी एक व्यक्ति के पास पूरी परीक्षा से जुड़ी जानकारी ही न हो।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो सरकारी अधिकारियों के अनुसार, एनटीए अब जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर नाम की व्यवस्था पर विचार कर रहा है। इसका मतलब है कि प्रणाली किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं पर भरोसा करेगी। अभी तक विषय विशेषज्ञों को किसी खास परीक्षा, जैसे नीट या जेईई, के लिए प्रश्न तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। नई व्यवस्था में विशेषज्ञों को यह नहीं बताया जाएगा कि वे जो सवाल बना रहे हैं, उनका इस्तेमाल किस परीक्षा में होना है। वे केवल प्रश्न तैयार करेंगे और वे एक बड़े केंद्रीय प्रश्न भंडार में जमा कर दिए जाएंगे।
नीट, जेईई और अन्य परीक्षाओं के लिए बनेगा साझा प्रश्न बैंक
नई योजना के तहत हजारों प्रश्नों का एक विशाल डेटाबेस तैयार किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रश्न बैंक में करीब 10 हजार या उससे अधिक सवाल रखे जा सकते हैं। बाद में तकनीक की मदद से इन्हीं प्रश्नों में से अंतिम प्रश्नपत्र तैयार किया जाएगा। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कठिनाई स्तर, विषयों का संतुलन और प्रश्नों का वितरण सही बना रहे। इससे अंतिम प्रश्नपत्र तक पहुंच रखने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो जाएगी।
सीबीआई जांच के बाद बदली सोच
इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच है। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें अनुवादक और विषय विशेषज्ञ भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि पेपर लीक का संबंध परीक्षा प्रक्रिया के शुरुआती और सबसे गोपनीय चरण से हो सकता है। यही कारण है कि अधिकारियों ने यह मानने के बजाय कि वर्षों से जुड़े लोग हमेशा भरोसेमंद रहेंगे, पूरी व्यवस्था की संरचना पर दोबारा विचार शुरू किया है।
अनुवाद प्रक्रिया में भी आएगा बड़ा बदलाव
पेपर लीक मामले में अनुवादकों की भूमिका पर सवाल उठने के बाद एनटीए अनुवाद प्रणाली में भी बदलाव की तैयारी कर रहा है। एजेंसी पहले ही अदालत को बता चुकी है कि वह लगभग 85 प्रतिशत अनुवाद कार्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की मदद से करवाने की योजना बना रही है। नई व्यवस्था में एआई पहले चरण का अनुवाद करेगा, जबकि मानव विशेषज्ञ केवल यह जांचेंगे कि सवाल का अर्थ सही तरीके से दूसरी भाषा में पहुंचा है या नहीं। इससे संवेदनशील सामग्री तक सीधे पहुंच रखने वाले लोगों की संख्या और समय दोनों कम होंगे।
अनुवादक भी नहीं जान पाएंगे किस परीक्षा का है सवाल
अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि अनुवाद करने वाले विशेषज्ञों को यह जानकारी न हो कि वे जिस सामग्री की जांच कर रहे हैं, वह नीट, जेईई या किसी अन्य परीक्षा का हिस्सा है। इस तरह उनका काम केवल भाषा की शुद्धता और अर्थ की जांच तक सीमित रहेगा, न कि पूरे प्रश्नपत्र को देखने तक।
री-टेस्ट से पहले भी शुरू हुए बदलाव
एनटीए 21 जून को होने वाले नीट-यूजी री-टेस्ट की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही कुछ शुरुआती बदलाव पहले ही लागू किए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस बार नए विषय विशेषज्ञों की मदद ली गई है और प्रश्नपत्रों की छपाई के बाद उनके परिवहन तथा सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा चल रही है।
अब भरोसा व्यवस्था पर होगा
सरकारी अधिकारियों का मानना है कि जब लंबे समय से जुड़े कुछ लोग भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, तब केवल व्यक्तियों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए आने वाले समय में परीक्षा सुरक्षा का पूरा मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के पास कभी भी पूरी जानकारी न हो। यही वजह है कि एनटीए अब ऐसी प्रणाली विकसित करना चाहता है जहां प्रश्न बनाने से लेकर अनुवाद और अंतिम प्रश्नपत्र तैयार होने तक हर चरण अलग-अलग परतों में बंटा हो, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की लीक की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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