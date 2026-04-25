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NEET UG : किसी भी MBBS छात्र को नहीं मिलेगी छुट्टी, नीट परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार ने जारी किया आदेश

Apr 25, 2026 12:08 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देश का कोई भी मेडिकल छात्र 2 और 3 मई को छुट्टी नहीं ले सकेगा। देश भर में 3 मई को होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा में प्रॉक्सी उम्मीदवार के तौर पर मेडिकल स्टूडेंट शामिल न हो सकें, इसके लिए यह फैसला लिया गया है।

NEET UG : किसी भी MBBS छात्र को नहीं मिलेगी छुट्टी, नीट परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार ने जारी किया आदेश

NEET UG : नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों को 2 और 3 मई को होने जा रही नीट की परीक्षा में किसी भी फर्जीवाड़े में शामिल होने से बचने की हिदायत दी है। एनएमसी ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कॉलेज प्रशासन इसकी निगरानी करे। आदेश में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की किसी भी कोशिश रोकने के लिए मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस समेत तमाम विद्यार्थियों को दो और तीन मई को छुट्टी नहीं दी जाएगी। एनएमसी ने इन दोनों दिन छुट्टी देने पर रोक लगा दी है। एनएमसी ने प्राचार्यों को भेजे पत्र में कहा है कि कई जगह से सूचना मिली है कि पिछली परीक्षाओं में नीट में हुई गड़बड़ी में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र शामिल रहे हैं।

सभी छात्रों पर नजर रखें

इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी निर्देश जारी किया है। मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वह पूरी तरह से सतर्कता बरतें और सभी छात्रों पर नजर रखें। पिछले दिनों नीट में फर्जी छात्र के रूप में एसकेएमसीएच के एक छात्र का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने इसकी जांच की थी। बेतिया मेडिकल कॉलेज में भी नीट फर्जीवाड़े की जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची थी।

एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजों को सलाह दी है कि वे 3 मई को आयोजित होने जा रही नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर 2 और 3 मई को मेडिकल छात्रों को छुट्टी न दें। केवल विशेष परिस्थितियों में या जब कोई उचित कारण हो, तब ही मेडिकल छात्र को छुट्टी दी जाए। एनएमसी ने यह सलाह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग (DoHE) के निर्देश पर दी है।

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शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने की थी सिफारिश

20 अप्रैल को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव को पत्र लिखकर सतर्कता बरतने और छात्रों को किसी भी तरह की गलत गतिविधियों में शामिल न होने के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि 2-3 मई को छुट्टी न दी जाए, सिवाय उन मामलों के जिनका उचित कारण हो।

NMC के सचिव डॉ. राघव लैंगर ने 23 अप्रैल को जारी एक नोटिस में कहा, 'अतीत में सामने आए कुछ मामलों को देखते हुए सभी मेडिकल कॉलेज सतर्क रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल छात्रों को परीक्षा के संचालन में बाधा डालने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल न होने के प्रति जागरूक किया जाए।'

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नीट में फर्जीवाड़े के आरोप में 2024 में 7 MBBS छात्रों को किया गया था गिरफ्तार

एनटीए और शिक्षा मंत्रालय दोनों के अधिकारियों ने बताया कि NEET UG 2024 में बिहार, झारखंड और राजस्थान से कम से कम 7 MBBS छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। ये छात्र या तो असली उम्मीदवारों के बदले प्रॉक्सी (नकली) उम्मीदवार बनकर परीक्षा दे रहे थे, या फिर 'सॉल्वर गैंग' का हिस्सा थे।

शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एचटी को बताया, "NEET-UG 2024 में, CBI ने सात MBBS छात्रों को गिरफ्तार किया था। ये छात्र एक 'सॉल्वर गैंग' का हिस्सा थे, जो प्रश्न पत्र लीक करके, नकली पहचान बनाकर असली उम्मीदवारों के बदले प्रॉक्सी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठाकर, और उम्मीदवारों को पैसे देकर नकल कराने में मदद करता था। इस साल की NEET परीक्षा में ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही, 2 और 3 मई को मेडिकल छात्रों को छुट्टी न देने का यह कदम उठाया गया है।"

551 शहरों में नीट परीक्षा, 22.8 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) भारत और विदेशों के 551 शहरों और 5,400 से ज़्यादा केंद्रों पर पेन-एंड-पेपर मोड में एक ही शिफ्ट में NEET-UG परीक्षा आयोजित करेगी। इस परीक्षा में लगभग 22.8 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे।

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बायोमेट्रिक सत्यापन और बेहतर किया गया

एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि परीक्षा को पूरी तरह से त्रुटि-मुक्त (बिना किसी गलती के) सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक सत्यापन को और मजबूत किया गया है; पिछले साल जहां हर 100 उम्मीदवारों के लिए एक मशीन थी, वहीं अब हर 48 उम्मीदवारों के लिए एक मशीन होगी। एजेंसी उम्मीदवारों द्वारा अपनी श्रेणी में किए गए बदलावों का भी सत्यापन कर रही है, ताकि नकली दस्तावेजों का दुरुपयोग रोका जा सके। सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और कुछ राज्यों में चुनावों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़ा तालमेल बिठाया जा रहा है; इन चुनावों में वोटों की गिनती 4 मई को होगी। उन्होंने कहा, "हमने उम्मीदवारों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए राज्य सरकारों, ज़िला प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ व्यापक तालमेल बिठाया है।"

सुरक्षा के बढ़ाए गए उपायों में पुलिस की सुरक्षा में GPS-ट्रैकिंग वाले वाहनों से प्रश्न-पत्रों को ले जाना, 24×7 CCTV निगरानी वाले डबल-लॉक स्ट्रॉन्ग रूम, आधार-आधारित बायोमेट्रिक जांच, दो-स्तरीय तलाशी और कंट्रोल रूम के ज़रिए रियल-टाइम निगरानी शामिल हैं।

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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