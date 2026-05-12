NEET UG New Date : कब आएगी नीट यूजी परीक्षा की नई तिथि, NTA का आया बयान

नीट यूजी परीक्षा अब कब होगी, इसकी नई डेट क्या होगी, इस सवाल पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के डीजी अभिषेक सिंह ने कहा कि नीट के नए शेड्यूल की जानकारी 7 से 10 दिनों में दे दी जाएगी।

NEET UG New Date : 3 मई को आयोजित हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द करने के बाद एग्जाम एजेंसी एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीट यूजी परीक्षा अब कब होगी, इसकी नई डेट क्या होगी, इस सवाल पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के डीजी अभिषेक सिंह ने कहा कि नीट के नए शेड्यूल की जानकारी 7 से 10 दिनों में दे दी जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के फोन पर मौजूद गेस पेपर के कुछ प्रश्न नीट के पेपर से मैच हो रहे थे। नीट के पेपर से पहले 1 या 2 मई को ही ये गेस पेपर बहुत से विद्यार्थियों के पास मौजूद था।

एनटीए डीजी अभिषेक सिंह ने कहा, 'हमने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया है। सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा ताकि छात्रों के भविष्य पर कोई बुरा असर न पड़े। हम छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेंगे और यह पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। हमने यह भी फैसला किया है कि हम दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे, और पहली परीक्षा में लिया गया शुल्क भी वापस कर देंगे।'

7 मई की रात को व्हिसलब्लोअर ने सूचना दी थी उन्होंने कहा, '7 मई की रात को हमें एक व्हिसलब्लोअर के जरिए यह जानकारी मिली कि परीक्षा होने से पहले उस व्यक्ति को एक WhatsApp मैसेज मिला था जिसमें कुछ सवाल परीक्षा में आए सवालों से हूबहू मेल खा रहे थे। हमारा काम उन आरोपों की पुष्टि करना था और यह भी पता लगाना था कि क्या वे पीडीएफ 3 मई यानी परीक्षा के दिन से पहले किसी के पास उपलब्ध थे। जांच करने पर पता चला कि कुछ सवाल हमारे प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। यह भी पता चला कि 1 और 2 मई को वह पीडीएफ कुछ लोगों के फोन पर उपलब्ध था। यह हमारी जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ था। इससे उन छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता था जो परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसलिए, उनके हित में, हमने यह कदम उठाया।'

सीबीआई ने दर्ज किया मामला नीट केस की जांच सीबीआई ने अपने अंडर में ली है। सीबीआई ने तीन मई को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के कथित तौर पर लीक होने के सिलसिले में मामला दर्ज किया है।

सीबीआई का पूरा सहयोग करेगा एनटीए इससे पहले एनटीए ने आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि प्राप्त सूचनाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि 'वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं है।

उसने कहा, 'एनटीए सीबीआई को पूरा सहयोग देगी और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता प्रदान करेगी।'

एनटीए ने कहा, 'यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में भरोसे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।''

एजेंसी ने स्वीकार किया कि परीक्षा को दोबारा आयोजित करने से परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को वाकई बड़ी असुविधा होगी। उसने कहा कि लेकिन परीक्षा प्रणाली में विश्वास को 'बड़ी और स्थायी क्षति' से बचाने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। एनटीए के अनुसार, मई 2026 के सत्र में पंजीकृत उम्मीदवारों की जानकारी और चुने गए परीक्षा केंद्रों को पुनः आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

बयान में कहा गया है, 'नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।' बयान के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा भुगतान की गई फीस वापस कर दी जाएगी और परीक्षा एनटीए के आंतरिक संसाधनों का उपयोग कर पुनः आयोजित की जाएगी।

एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की नयी तारीखें और संशोधित प्रवेश पत्र की समय सारणी की सूचना आने वाले दिनों में आधिकारिक चैनलों के माध्यम से दी जायेगी तथा परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों को सलाह है कि वे केवल एजेंसी द्वारा जारी की गई सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें।

एनटीए ने रविवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया था कि प्रश्न पत्रों को 'जीपीएस-ट्रैकिंग' वाले वाहनों में ले जाया गया था, जिन पर विशिष्ट, 'ट्रेस' करने योग्य 'वॉटरमार्क' लगे थे तथा परीक्षा केंद्रों की निगरानी एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से एआई-सहायता प्राप्त सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से की गई थी।

उसने कहा था, ''राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट (यूजी) 2026 से संबंधित कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह द्वारा शुरू की गई कार्रवाई की जानकारी है। तीन मई, 2026 को परीक्षा निर्धारित समय पर और पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी।' एजेंसी के अनुसार, कथित कदाचार से संबंधित सूचनाएं परीक्षा के चार दिन बाद सात मई की शाम को प्राप्त हुईं जिसे आठ मई की सुबह 'स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई' के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया गया।

120 प्रश्न हुए मैच राजस्थान पुलिस के 'एसओजी' के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) विशाल बंसल ने सोमवार को कहा था कि जांच फिलहाल उस 'अनुमानित प्रश्नपत्र' पर केंद्रित है, जिसे परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के बीच कथित तौर पर वितरित किया गया था। बंसल ने कहा था, ''नीट परीक्षा को लेकर फैली विभिन्न गलतफहमियों के संबंध में, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं: लगभग 410 प्रश्नों वाला एक अनुमानित प्रश्नपत्र (गेस पेपर) है। आरोप है कि इनमें से लगभग 120 प्रश्न रसायन विज्ञान के प्रश्नपत्र में शामिल थे।''

हालांकि परीक्षा में रसायन विज्ञान के प्रश्नपत्र में 45 प्रश्न थे एवं परीक्षा में प्रश्नपत्रों के चार सेट का उपयोग किया गया।