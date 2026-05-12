NEET UG : अब कब होगी नीट परीक्षा, फीस होगी वापस, क्या फिर से करना होगा आवेदन, जानें अब आगे क्या
एनटीए ने कहा कि नीट 2026 के लिए फिर से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। पहले वाला ही रजिस्ट्रेशन डेटा लागू रहेगा। पहले वाला पंजीकरण का डेटा, उम्मीदवारी और चुने गए परीक्षा केंद्र ये सभी विवरण फिर से आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिए भी मान्य रहेंगे।
NEET UG New date: पेपर लीक के शक के चलते 3 मई को देश भर में आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द कर दी है। इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे। एनटीए ने केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यह फैसला लिया। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षार्थियों की फीस वापस करने का भी ऐलान किया है।
नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा के आयोजन के चलते बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। उनका परीक्षा शहर व केंद्र पहले वाला होगा या अलग होगा। क्या उन्हें फिर से एग्जाम सिटी चुननी होगी। एडमिट कार्ड पहले वाला चलेगा या नया जारी होगा। इन सब सवालों के जवाब एनटीए ने दिए हैं। एनटीए ने कहा कि नीट 2026 के लिए फिर से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। पहले वाला ही रजिस्ट्रेशन डेटा लागू रहेगा। पहले वाला पंजीकरण का डेटा, उम्मीदवारी और चुने गए परीक्षा केंद्र ये सभी विवरण फिर से आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिए भी मान्य रहेंगे। किसी नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।
फीस होगी वापस, अपने पैसों से परीक्षा कराएगा एनटीए
एनटीए ने कहा कि जो फीस पहले ही जमा की जा चुकी है, वह छात्रों को वापस कर दी जाएगी और परीक्षा NTA के अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके दोबारा आयोजित की जाएगी।
नई तिथि व एडमिट कार्ड की डिटेल्स एनटीए वेबसाइट पर आएगी
एनटीए ने अभी नीट यूजी की नई डेट का ऐलान नहीं किया है। एडमिट कार्ड नए जारी किए जाएंगे। दोबारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा की तारीखें और दोबारा जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड का शेड्यूल जैसी अहम बातें एनटीए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।
चार दिन बाद एनटीए को मिले थे लीक के इनपुट
'एनटीए को पेपर लीक से जुड़ी जो शिकायतें व इनपुट मिले थे, उसे परीक्षा एजेंसी ने 8 मई 2026 को स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया था। यह कदम परीक्षा के निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के प्रति NTA की स्थायी प्रतिबद्धता के अनुरूप था, जिनका दायित्व उसे सौंपा गया है। जो सबूत मिले, उन्हें देखते हुए परीक्षा पक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता।
एनटीए ने कहा, 'केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से NTA द्वारा बाद में जांचे गए इनपुट के आधार पर और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए जांच निष्कर्षों को देखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भारत सरकार की मंजूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। अब यह परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। नई तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी।' NTA को प्राप्त इनपुट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए निष्कर्षों को एक साथ देखने पर कंफर्म हो गया है कि वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।'
सीबीआई करेगी जांच
एनटीए ने कहा, केंद्र सरकार ने आगे यह भी निर्णय लिया है कि इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपा जाए, ताकि इसमें लगाए गए आरोपों की व्यापक जांच की जा सके। एनटीए सीबीआई को पूरा सहयोग देगा और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगा।
छात्रों के हित में फैसला
एनटीए ने कहा, 'यह निर्णय छात्रों के हित में और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए लिया गया है, जिस पर हमारी राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली टिकी हुई है। एजेंसी इस बात से भली-भांति अवगत है कि परीक्षा को फिर से आयोजित करने से उम्मीदवारों और उनके परिवारों को वास्तविक और काफी असुविधा होगी। NTA इस परिणाम को हल्के में नहीं लेता है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता, तो उस विश्वास को कहीं अधिक और लंबे समय तक रहने वाला नुकसान पहुंचता।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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