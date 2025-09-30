NEET UG : mother safaikarmi in dental college daughter admission in same college become doctor father died NEET UG : मां जहां सफाईकर्मी, नीट पास बेटी वहीं पढ़कर बनेगी डॉक्टर, 17 साल पहले हुई थी पिता की मौत, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG : मां जहां सफाईकर्मी, नीट पास बेटी वहीं पढ़कर बनेगी डॉक्टर, 17 साल पहले हुई थी पिता की मौत

रिम्स डेंटल कॉलेज में ग्रुप डी कर्मचारी आशा देवी की बेटी अब इसी कॉलेज से बीडीएस करेगी। शुरुआती सालों में आशा ने पीएफ नहीं कटवाया, ताकि पूरी तनख्वाह मिले और बच्चों की पढ़ाई न रुके।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, रांची, रंजनTue, 30 Sep 2025 08:07 AM
रांची में रिम्स डेंटल कॉलेज की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आशा देवी की आंखें उस वक्त भर आईं, जब उन्हें बेटी निशा ने बताया कि रिम्स डेंटल कॉलेज में उसका दाखिला हो गया है। आशा अपनी बेटी के साथ सोमवार को डेंटल कॉलेज पहुंची थी। आशा देवी ने कहा, ‘अगर कोई आज मुझे पांच करोड़ रुपए दे और कहे कि बेटी की सीट छोड़ दो, एडमिशन मत कराओ, तो भी नहीं मानूंगी। आर्थिक तंगी ही सही, मैंने हमेशा बच्चों को पढ़ाने का ही सपना देखा है।’

बरियातू, भरमटोली की रहने वाली आशा देवी के जीवन की कहानी संघर्ष, दर्द और उम्मीद से बुनी हुई है। उनके पति स्व. विजय शाह कभी दवा दुकान में काम करते थे, समय मिलता तो टेंपो चलाते थे। 17 साल पहले (2008) अचानक उनके निधन से पूरा परिवार जैसे बिखर गया। उस वक्त निशा की उम्र सिर्फ ढाई साल थी। बड़ा बेटा सूरज कुमार पांच साल का और बड़ी बेटी नेहा कुमारी सात साल की थी।

आशा उस समय को याद कर भावुक हो जाती हैं। कहती हैं, उस वक्त लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। पति की मौत के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। एक डॉक्टर के घर खाना पकाने का काम शुरू किया। उसी डॉक्टर की मदद से 2011 में रिम्स में आउटसोर्स एजेंसी के तहत उन्हें चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिली। बेटी का राजकीय कन्या विद्यालय एवं बेटा का राजकीय विद्यालय में दाखिला हो गया था। यह नौकरी उनके लिए ‘डूबते को तिनका का सहारा’ सा था। आशा बताती हैं कि उनके सभी बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़े (10वीं 90%) हैं। बड़ी बेटी नेहा रांची कॉलेज से बीए करने के बाद टाटा मोटर में काम करती है। बेटा सूरज ने 96% के साथ 10वीं की थी। अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।

मां ने कहा- भले ही भूखी रह जाऊं, लेकिन बच्चों को पढ़ाऊंगी

आशा बताती हैं कि शुरुआती सालों में उन्होंने पीएफ नहीं कटवाया, ताकि पूरी तनख्वाह मिले और बच्चों की पढ़ाई न रुके। तय कर लिया था, चाहे जितनी महनत करनी पड़े करेंगी, भले भूखी रह जाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगी। आज भी वह रिम्स में काम करने के साथ ही कुछ घरों में खाना बनाती हैं। बेटी निशा ने नीट 2025 में सीएमएल रैंक 556 और कैटेगरी (बीसी टू) रैंक 105 हासिल कर रिम्स डेंटल कॉलेज में दाखिला ले लिया है। अब वह डॉक्टर बनेगी।

एमबीबीएस करना चाहती थी निशा

निशा कहती है कि उसका सपना एमबीबीएस करने का था। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से 10वीं (92%) करने के बाद वह जैक द्वारा आयोजित आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा में बैठी। इसे पास करने के बाद एक साल हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। इसके बाद नीट की परीक्षा दी, लेकिन अच्छी रैंक नहीं आयी, निजी कॉलेज में दाखिला मिल रहा था, लेकिन पारिवारिक स्थिति उसके लायक नहीं थी। घर वाले एमबीबीएस के लिए भी रांची से बाहर नहीं भेजना चाहते थे। इस बार रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया।

