नीट यूजी की मिनिमम कटऑफ कम की जाए, सांसद ने पीएम मोदी से की मांग
तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने केंद्र सरकार से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में में मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए जरूरी मिनिमम नीट यूजी क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल को कम करने की मांग की है।
तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने केंद्र सरकार से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में में मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए जरूरी मिनिमम नीट यूजी क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल को कम करने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि नीट यूजी काउंसलिंग के तीन राउंड के बाद देश में 4000 से अधिक मेडिकल सीटें खाली पड़ी हैं, जिससे देश के हेल्थकेयर सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस साल भी क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल को कम करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी केंद्र सरकार ने खाली मेडिकल सीटों को देखते हुए ऐसी राहत दी थी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए अपने पत्र में सांसद ने कहा कि इस साल क्वालीफाइंग कट-ऑफ का बहुत अधिक होना गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा NEET-UG 2026 की आंसर शीट लीक होने और उसके बाद परीक्षा रद्द करके दोबारा आयोजित किए जाने के कारण हुआ है। उन्होंने अपने पत्र में कहा, "केंद्र सरकार को मौजूदा नियमों के दायरे में रहते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सीटें खाली न रह जाएं।"
उन्होंने बताया कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने सीटों को खाली रहने से बचाने के लिए क्वालीफाइंग परसेंटाइल को कम किया था। उदाहरण के लिए नीट पीजी 2023, नीट एसएसी 2026 और नीट एमडीएस 2026 में सभी श्रेणियों के लिए इसे 10 परसेंटाइल अंक तक कम किया गया था।
इस साल 4068 सीटें खाली रहीं, पिछले साल केवल 72 ही थीं
सांसद ने बताया कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा आयोजित काउंसलिंग के चौथे (स्ट्रे वैकेंसी) राउंड की शुरुआत के समय 4068 सीटें खाली थीं। इनमें से 3426 सीटें MBBS की थीं, जबकि बाकी सीटों में 499 बीडीएस और 143 बीएससी नर्सिंग की सीटें शामिल थीं। इसके विपरीत, पिछले साल (2025-26 के लिए) काउंसलिंग के चार राउंड पूरे होने के बाद ऑल इंडिया कोटा की केवल 72 MBBS सीटें ही खाली बची थीं।
उन्होंने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए NEET-UG 2026 काउंसलिंग में इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल सीटों का खाली रहना, बहुत अधिक क्वालीफाइंग कट-ऑफ के कारण हुआ है।
पीएम दें दखल
उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया क्योंकि यह हजारों मेडिकल उम्मीदवारों और देश की स्वास्थ्य सेवा क्षमता के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा पहले कभी इतनी सीटें खाली नहीं रहीं।
3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी और 21 जून को दोबारा आयोजित की गई। विल्सन ने बताया कि परीक्षा में शामिल न होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2025 में 66751 (2.93 फीसदी) थी, जो 2026 में बढ़कर 279848 (12.28 फीसदी) हो गई।
इस बार कटऑफ ज्यादा
चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पर्सेंटाइल के आधार पर तय होते हैं इसलिए उम्मीदवारों के समूह में आए बदलाव के कारण क्वालिफाइंग मार्क्स अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। ओबीसी, एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए अब 177 क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी हैं, जो 2016 से 2025 तक की किसी भी NEET-UG परीक्षा में जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स से भी अधिक हैं।
उन्होंने आगे कहा, 'जो उम्मीदवार इन्हीं अंकों के साथ पिछले किसी भी साल में क्वालिफाई कर जाते, वे इस साल केवल उन परिस्थितियों की वजह से बाहर हो गए हैं जिनमें 2026 की परीक्षा आयोजित हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मेडिकल शिक्षा के लिए जरूरी मानकों में कोई बदलाव आया है।'
उन्होंने बताया कि भले ही MBBS सीटों की संख्या बढ़कर 140664 हो गई है लेकिन NEET-UG क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2025 के 1236531 से घटकर 2026 में 1121185 रह गई है।
उन्होंने कहा, ‘काउंसलिंग के अंत में जो सीटें खाली रह जाती हैं, उन्हें अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वे पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए बेकार चली जाती हैं और उनके साथ-साथ उनसे जुड़ी फैकल्टी, अस्पताल और उनमें किया गया सरकारी व निजी निवेश भी बेकार हो जाता है।’
उन्होंने कहा, "नीट यूजी 2026 का सूचना बुलेटिन केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ परामर्श करके किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए न्यूनतम योग्यता अंक कम कर सकती है, यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार योग्य नहीं हो पाते हैं।" उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए सभी श्रेणियों में न्यूनतम योग्यता परसेंटाइल को इतना कम कर दिया जाना चाहिए, जिससे खाली सीटों को भरा जा सके। यह प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट और लागू मानकों के अनुसार होनी चाहिए, ताकि कोई भी सीट खाली न रहे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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