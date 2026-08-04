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NEET UG Merit List : नीट में 720 में से 0 से भी कम नंबर, -1 से -23 मार्क्स, MBBS दाखिले की रैंक लिस्ट ने चौंकाया

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET UG Merit List 2026 : पुडुचेरी में कई नीट यूजी अभ्यर्थियों के बेहद खराब प्रदर्शन ने चौंका दिया है। उनका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि काफी गलत उत्तर करने की वजह से उनका स्कोर माइनस में चला गया। इनके माइनस 1 से लेकर माइनस 23 तक अंक हैं।

NEET UG Rank List
नीट यूजी मेरिट लिस्ट

NEET UG Merit List 2026 : पुडुचेरी में कई नीट यूजी अभ्यर्थियों के बेहद खराब प्रदर्शन ने चौंका दिया है। इन छात्रों के माइनस में अंक आए हैं। हाल ही में स्टेट कोटे की एमबीबीएस सीटों पर दाखिले के लिए नीट यूजी काउंसलिंग कराने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा निदेशालय ने नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट 2026 - 2027 जारी की। लिस्ट में 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके माइनस में अंक है। उनका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि काफी गलत उत्तर करने की वजह से उनका स्कोर माइनस में चला गया। इनके माइनस 1 से लेकर माइनस 23 तक अंक हैं। इनके अंक -1, -3, -6, -7, -9, -11, -14, -15, -16 और -23 है। इतना ही नहीं 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 से लेकर 13 तक ही हैं।

टॉपर के 670 अंक

अभ्यर्थी इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि राज्य से जितने भी मेडिकल अभ्यर्थियों ने नीट यूजी का एग्जाम दिया, वे उस लिस्ट में कहां ठहरते हैं। मेरिट लिस्ट में उनकी रैंक क्या है। स्टेट नीट यूजी मेरिट लिस्ट में 720 में 670 अंक पाने वाले कृष्णनाथ अभिनव एम टॉप पर हैं। यानी स्टेट मेरिट लिस्ट में उनकी रैंक 1 है। ओबीसी (एनसीएल) कैटेगरी से आने वाले कृष्णनाथ अभिनव एम की ऑल इंडिया रैंक 533 है और उनका पर्सेंटाइल 99.9721 रहा। लिस्ट में प्रत्येक छात्र का रोल नंबर, नाम, श्रेणी, प्राप्त किए गए कुल अंक और उनकी अखिल भारतीय रैंक बताई गई है।

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दूसरे स्थान पर 646 अंक वाला

लिस्ट में दूसरे स्थान पर प्रवीन ए हैं जिनके 646 अंक रहे। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के इस उम्मीदवार की ऑल इंडिया रैंक 1721 है। तीसरे स्थान पर 646 अंक के साथ रामानीश्वर ए हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 1756 है। चौथे पर इनबाश्री ए डी हैं जिनके 633 मार्क्स और AIR 3037 रहे। पांचवें स्थान पर 631 अंक के साथ वी प्रणव (AIR 3397) हैं।

लिस्ट पर कब तक दर्ज कराएं आपत्ति

यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में कोई आपत्ति है, तो वे 05 अगस्त 2026 को शाम 5:45 बजे तक स्वास्थ्य निदेशक/CENTAC को सूचित कर सकते हैं।

एनटीए से मिले डेटा के आधार पर लिस्ट हुई तैयारी

काउंसलिंग प्राधिकरण ने बताया है कि उसने यह लिस्ट नीट यूजी कराने वाले एनटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस के आधार पर तैयार की है।

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पुडुचेरी से 5402 ने भरा था फॉर्म

मेरिट सूची में कुल 5,402 अभ्यर्थियों के नाम व रोल नंबर दर्ज हैं। परीक्षा में कुल 681 अभ्यर्थी अनुपस्थित दर्ज हैं।

पुडुचेरी काउंसलिंग के नियम

काउंसलिंग वेबसाइट www.centacpuducherry.in पर संचालित की जाएगी। MBBS, BDS, BAMS और B.V.Sc. & A.H. पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवार को केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। एक से अधिक फॉर्म भरने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

काउंसलिंग के 4 राउंड होंगे - तीन सामान्य राउंड और एक स्ट्रे राउंड । अभ्यर्थियों को हर राउंड में भाग लेने के लिए ताज़ा कोर्स/कॉलेज प्राथमिकताएं भरनी होंगी। पिछले राउंड में भरी गई प्राथमिकताएं अमान्य हो जाएंगी।

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NEET UG 2026 qualifying cut off marks : यूजी मेडिकल / डेंटल कोर्स, 2026-27 में एडमिशन को लेकर पात्रता के लिए कट ऑफ मार्क्स

कैटेगरी , कट ऑफ पर्सेंटाइल , कट ऑफ स्कोर

अनारक्षित और EWS - 50TH पर्सेंटाइल , 715-213

ओबीसी - 40TH पर्सेंटाइल, 212 - 177

एसटी 40TH पर्सेंटाइल , 212 - 177

एसटी 40TH पर्सेंटाइल, 212 - 177

देश में एमबीबीएस की कुल 136939 सीटें

इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा करीब 11.21 लाख विद्यार्थियों ने पास की है। इनके लिए देश में एमबीबीएस की महज 136939 सीटें हैं। यानी एक सीट के करीब 8 दावेदार हैं।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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