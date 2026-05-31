NEET UG लग रहा कठिन तो न करें चिंता, ये मेडिकल करियर दिलाएंगे नाम और शोहरत; होगी मोटी कमाई
NEET UG : NEET UG में सफलता न मिलने के डर में अगर आप भी जी रहे हैं तो मेडिकल क्षेत्र में कई शानदार करियर विकल्प मौजूद हैं। जिनके जरिए आप शानदार कमाई और अपनी पहचान हासिल कर सकते हैं।
NEET UG : अक्सर छात्रों और अभिभावकों के मन में यह धारणा होती है कि मेडिकल क्षेत्र में सफल करियर का मतलब केवल एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं व्यापक है। अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारु संचालन में सैकड़ों तरह के विशेषज्ञ काम करते हैं। इनमें नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजी विशेषज्ञ, लैब टेक्नोलॉजिस्ट और कई अन्य पेशेवर शामिल हैं। आने वाले वर्षों में हेल्थकेयर इंडस्ट्री में प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग और बढ़ेगी। ऐसे में मेडिकल क्षेत्र के वैकल्पिक कोर्स छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकते हैं।
बीएससी नर्सिंग बना सकता है मजबूत करियर
बीएससी नर्सिंग आज मेडिकल क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय कोर्सों में से एक माना जाता है। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और उपचार प्रक्रिया में नर्सों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ वेतन और पद दोनों में तेजी से वृद्धि होती है।
फिजियोथेरेपी की बढ़ रही मांग
आधुनिक जीवनशैली, खेल चोटों और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के कारण फिजियोथेरेपिस्ट की मांग लगातार बढ़ रही है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT) करने वाले छात्र मरीजों को शारीरिक समस्याओं से उबरने में मदद करते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, अस्पताल, पुनर्वास केंद्र और निजी क्लीनिकों में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। कई विशेषज्ञ अपना स्वतंत्र क्लीनिक शुरू करके भी अच्छी आय अर्जित करते हैं।
फार्मेसी में भी है शानदार भविष्य
दवा उद्योग भारत के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शामिल है। बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharm) करने वाले छात्रों के लिए दवा निर्माण कंपनियों, रिसर्च संस्थानों और अस्पतालों में रोजगार के अवसर मौजूद रहते हैं। फार्मासिस्ट की भूमिका मरीजों तक सही दवाएं पहुंचाने और उनके सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा दवा उद्योग में अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में भी करियर बनाया जा सकता है।
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का बढ़ता महत्व
आज अधिकांश बीमारियों का पता लैब जांच के माध्यम से लगाया जाता है। यही कारण है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की मांग लगातार बढ़ रही है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या संबंधित कोर्स करने वाले छात्र अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हैं। यह क्षेत्र तकनीकी दक्षता और स्थिर रोजगार के लिए जाना जाता है।
रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अवसर
एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य आधुनिक जांच तकनीकों के संचालन के लिए प्रशिक्षित रेडियोलॉजी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। रेडियोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग से जुड़े कोर्स छात्रों को उभरते हेल्थकेयर सेक्टर में मजबूत करियर प्रदान कर सकते हैं। निजी अस्पतालों से लेकर सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थानों तक इन पेशेवरों की मांग बनी रहती है।
ऑक्यूपेशनल थेरेपी और पब्लिक हेल्थ भी अच्छे विकल्प
ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन मरीजों की मदद करती है जिन्हें किसी बीमारी या दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन में लौटने के लिए विशेष सहायता की जरूरत होती है। वहीं पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ स्वास्थ्य नीतियों, जागरूकता अभियानों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान देते हैं। इन क्षेत्रों में भी रोजगार और करियर ग्रोथ की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
पैरामेडिकल कोर्स खोल सकते हैं सफलता के द्वार
पैरामेडिकल कोर्स उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकते हैं जो कम समय में रोजगार योग्य कौशल हासिल करना चाहते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जैसे कोर्स आज युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवर अस्पतालों की रीढ़ माने जाते हैं और उनकी सेवाओं के बिना आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना भी मुश्किल है।
गौरतलब है कि मेडिकल सेक्टर में करियर बनाने के लिए केवल एमबीबीएस ही एकमात्र रास्ता नहीं है। बदलते समय में हेल्थकेयर इंडस्ट्री ने अनेक ऐसे पेशे विकसित किए हैं जो सम्मान, स्थिरता और अच्छी आय प्रदान करते हैं। इसलिए यदि किसी छात्र का NEET UG में चयन नहीं हो पाता, तो उसे निराश होने के बजाय अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार उपलब्ध अन्य मेडिकल करियर विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव