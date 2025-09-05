NEET UG : नीट अभ्यर्थी का दावा- 171 प्रश्न सही किए, NTA बोला- केवल 2, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल स्नातक (एमबीबीएस एवं बीडीएस) के अलावा कई समक्ष पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए चार मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा (नीट)-2025 की ओएमआर सीट में छेड़छाड़ के आरोप वाली एक याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले विद्यार्थी दुदेकुला शमीरा की याचिका खारिज कर दी। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुम्परा ने दलील देते हुए दावा किया कि उसकी ओएमआर (उत्तर पत्रक) में छेड़छाड़ की गयी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद उसे (विद्यार्थी को) जो ओएमआर उत्तर पत्रक दिया गया था, वह वहीं नहीं था जो उसने जमा किया था, क्योंकि उसने 180 में से 171 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। इसके विपरीत परीक्षा परिणाम वाले ओएमआर पत्रक में बताया गया कि उसने केवल 11 प्रश्नों के उत्तर दिए थे।