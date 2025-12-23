Hindustan Hindi News
NEET : नीट में 12 लाख तक की रैंक वालों को मिला MBBS , खाली सीटों का रिजल्ट जारी, देखें कटऑफ

NEET UG : एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी mcc.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। यह रिजल्ट प्रोविजनल है।

Dec 23, 2025 12:38 pm IST
NEET UG : एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी https://mcc.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। यह रिजल्ट प्रोविजनल है। ऐसें किस अभ्यर्थी को परिणाम पर कोई आपत्ति है तो वह 23 दिसंबर तक mccresultquery@gmail.com पर जाकर ईमेल कर सकता है। जिन स्टूडेंट्स का नाम एमसीसी नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आया है, उन्हें एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। नीट 2025 स्पेशल स्ट्रे राउंड की रिपोर्टिंग की तारीखें 24 से 31 दिसंबर 2025 के बीच हैं। स्टूडेंट्स को डेडलाइन से पहले एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

क्या रही एमबीबीएस की कटऑफ

एमबीबीएस

ऑल इंडिया कोटा - EWS कैटेगरी - 30921

ऑल इंडिया कोटा -OBC कैटेगरी -27421

ऑल इंडिया कोटा - जनरल कैटेगरी - 27360

ऑल इंडिया कोटा - एससी कैटेगरी - 139123

डीम्ड यूनिवर्सिटी पेड सीट्स कोटा - ओपन - 870603

ईएसआईसी कोटा एसटी कोटा - 661333

एनआरआई कोटा - 1143895

ओपन सीट कोटा - ओबीसी दिव्यांग - 1227396

ओपन सीट कोटा - एससी - 135568

आपको बता दें कि एमसीसी नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी देश में एमबीबीएस की सीटें खाली रह गई थीं। अभ्यर्थियों के सीट जॉइन न करने या रिपोर्ट न करने के कारण यह सीटें रिक्त रह गई थीं। ऐसे में एमसीसी ने इन्हें भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित किया था। सभी को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी थी। यह राउंड बीडीएस व बीएससी नर्सिंग के लिए भी था।

खाली सीटें

एमसीसी के सीट मैट्रिक्स के मुताबिक कुल 44 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध थी। इनमें एनआरआई कोटे की 5 सीटें थी। बाकी सीटें डीम्ड / पेड यूनिवर्सिटी कोटा की थीं।

सीट जॉइन न करने पर जब्त होगी सिक्योरिटी

जिन अभ्यर्थियों को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होगी और अगर वे उस सीट को जॉइन नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर सीट जॉइन करनी होगी। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों के साथ साझा की जाएगी, और ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्रवेश से डिबार कर दिया जाएगा।

देश में एमबीबीएस सीटें 51,000 से बढ़कर 1,28,000 हुईं: स्वास्थ्य मंत्रालय

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोमवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 819 हो गई है। एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है। अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीटें 51,000 से बढ़कर 1,28,000 हो गई हैं और पोस्टग्रेजुएट सीटें 31,000 से बढ़कर आज लगभग 82,000 हो गई हैं। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल के 7वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवा की पूरी प्रणाली को बदल दिया है।

देखें क्या रहा रिजल्ट

उन्होंने कहा, “प्राथमिक स्तर पर, देश में 1.82 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं जो लोगों को प्राथमिक स्तर की देखभाल की पूरी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार सीएचसी व जिला अस्पतालों जैसी द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं में जरूरी कमियों को ठीक कर रही है और हम तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं तथा चिकित्सा शिक्षा के बारे में भी नए सिरे से सोच रहे हैं।

