NEET UG : MBBS दाखिले में खेल, गलत तरीके से एडमिशन लेने वाले 6 अभ्यर्थियों की खुली पोल

NEET UG MBBS admissions : बिहार में स्टेट कोटा से एमबीबीएस में दाखिले की प्रक्रिया के बीच फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एमबीबीएस एडमिशन में कई अभ्यर्थियों ने गलत दिव्यांगता प्रमाणपत्र जमा कर दिए और दाखिला ले लिया।

NEET UG MBBS admissions : बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा एमबीबीएस में दाखिले की प्रक्रिया के बीच फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एमबीबीएस में दाखिले के लिए कई अभ्यर्थियों ने गलत दिव्यांगता प्रमाणपत्र जमा कर दिया। जांच के दौरान ऐसे छह मामले पकड़ में आए हैं। इसके बाद उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। बीसीईसीई के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अब तक दिव्यांगता के छह फर्जी प्रमाणपत्र के मामले पकड़े गए हैं। गलत तरीके से एडमिशन लेने वाले पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।

इधर, एमएमबीएस की सीट एलॉटमेंट में अभ्यर्थियों ने अनियमितता की शिकायत छात्रों ने की थी। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिख दिव्यांग कोटि में बिना प्रमाणपत्र जांच किए सीट एलॉटमेंट किए जाने का आरोप लगाया था। आरोप है कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं जो सामान्य कोटि के हैं, लेकिन फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र देकर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने में सफल हो गए हैं। फर्जीवाड़ा रोकने को नेशनल मेडिकल कमीशन ने राज्यों को दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने के बाद काउंसिलिंग कराने का निर्देश दिया था।

छात्रों ने बिहार में मेडिकल कॉउंसेलिंग कमेटी और नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देशों को दरकिनार करते हुए बीसीइसीइबी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने पर्षद द्वारा दिव्यांग कोटि के अलॉटमेंट में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया है।