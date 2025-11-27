NEET UG : काफी नीचे आई MBBS कटऑफ, नीट में 118 अंक 13 लाख रैंक वाले को भी दाखिला, उठे गंभीर सवाल

संक्षेप: NEET UG MBBS Admission Cut Off : इस बार मेरिटोरियस स्टेट कोटे के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक ऐसे छात्र ने दाखिला लिया है जिसका नीट यूजी में स्कोर 720 में से सिर्फ 118 अंक है। इतने कम अंक पर दाखिला मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है।

NEET UG MBBS Admission Cut Off : महाराष्ट्र स्टेट कोटा मेडिकल काउंसलिंग में इस बार एमबीबीएस दाखिले की कटऑफ में आई जबरदस्त गिरावट ने सबको चौंका दिया है। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की ओर से जारी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कटऑफ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के दाखिले के लिए 504 न्यूनतम क्वालिफाइंग स्कोर है, जो पिछले वर्ष की कटऑफ 629 (स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंत में) की तुलना में एक बड़ी गिरावट है। इतना ही नहीं इस बार मेरिटोरियस स्टेट कोटे (इंस्टीट्यूशनल कोटा राउंड) के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक ऐसे छात्र ने दाखिला लिया है जिसका नीट यूजी में स्कोर 720 में से सिर्फ 118 अंक है।

118 तक कटऑफ का गिर जाना साल-दर-साल सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र में मेडिकल एडमिशन बंद होने के बाद भी 400 के करीब नीट स्कोर वाले सैकड़ों स्टूडेंट बिना सीट के रह गए। महाराष्ट्र सीईट सेल 64 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 8535 सीटों के लिए एडमिशन ले रहा है, जिसमें सरकारी संस्थानों में 4936 और प्राइवेट संस्थानों में 3599 सीटें शामिल हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीईटी फाइनल एडमिशन चार्ट के विश्लेषण से पता चला कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने ओपन कैटेगरी में लगभग ऑल इंडिया रैंक 48000 पर एडमिशन बंद कर दिए, जिसमें स्कोर 504 था। ओबीसी उम्मीदवार मुश्किल से 1 नंबर पीछे (503) पर रहे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एससी कटऑफ 419, एसटी कटऑफ 326 और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 150- 176 रही। वहीं कटऑफ टेबल में इंस्टीट्यूशनल कोटा रैंक 13 लाख, स्कोर 114 पर चली गई है। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों में यह गिरावट देखी गई है।

अभिभावकों की प्रतिनिधि सुधा शेनॉय ने कहा, ‘प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 85 फीसदी स्टेट कोटा के तहत मेडिकल दाखिला 118 अंक पर बंद होना दाखिला प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हमारे पास 400 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीट नहीं मिल पाई। इसकी पूरी जांच की जरूरत है।’

मेडिकल कॉलेज खुद से इन सीटों को भरता है महाराष्ट्र सीईटी अधिकारियों ने कहा, '118 स्कोर वाले कैंडिडेट को एसएसपीएम मेडिकल कॉलेजों में इंस्टिट्यूट-लेवल एडमिशन राउंड के तहत एडमिशन दिया गया था। इस कोटे के तहत राज्य मेरिट सीटें कॉलेज को सरेंडर कर देता है। मेडिकल कॉलेज खुद से इन सीटों को भरता है।

720 में से 118 या 114 नंबर लाने वाले किस तरह के डॉक्टर बनते हैं? शेनॉय ने कहा, 'हर साल राज्य कॉलेजों को स्टेट कोटे की सीटें देता है और उन्हें इंस्टिट्यूट-लेवल राउंड आयोजित करने की अनुमति देता है, जिसमें सीटें ऐसे उम्मीदवारों से भरी जाती हैं जिनके कटऑफ बहुत कम होते हैं।' इतने कम अंक वाले को दाखिला मिलने पर पेरेंट एक्टिविस्ट रुई कपूर ने सवाल उठाते हुए कहा '720 में से 118 या 114 नंबर लाने वाले किस तरह के डॉक्टर बनते हैं? कटऑफ वाली टेबल में यह बड़ा रहस्य है कि सिस्टम में कौन और कैसे आया।'

शेनॉय और कपूर दोनों ने तर्क दिया कि मेरिट बेस्ड एडमिशन के आधार पर दाखिला सुनिश्चित करने में महाराष्ट्र नाकाम रहा। मेडिकल कॉलेज राज्य द्वारा दी जाने वाली सीटों के लिए इंस्टीट्यूट-लेवल राउंड पर ज़ोर देते हैं। शेनॉय ने पूछा, 'जो सीटें मेरिट से भरी जानी चाहिए, उन्हें कॉलेजों को क्यों दिया जाता है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट जानते हैं कि उन्हें आखिरकार अपना राउंड मिलेगा, इसलिए वे जानबूझकर सीटें खाली छोड़ देते हैं और फायदा उठाते हैं।'