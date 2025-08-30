NEET UG MBBS admission: Two Ghaziabad girls get mbbs admission by fake certificates caught cheating NEET UG : MBBS दाखिले में खेल कर गाजियाबाद की 2 लड़कियों ने लिया एडमिशन, पकड़ी गई चालाकी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET UG MBBS admission: Two Ghaziabad girls get mbbs admission by fake certificates caught cheating

NEET UG : MBBS दाखिले में खेल कर गाजियाबाद की 2 लड़कियों ने लिया एडमिशन, पकड़ी गई चालाकी

NEET UG Counselling , MBBS Admission : गाजियाबाद की दो छात्राओं ने नीट यूजी काउंसलिंग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर एमबीबीएस में दाखिला ले लिया। लेकिन ये सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज्ड नहीं बल्कि हाथ से बने हुए थे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, गाजियाबादSat, 30 Aug 2025 11:23 AM
share Share
Follow Us on
NEET UG : MBBS दाखिले में खेल कर गाजियाबाद की 2 लड़कियों ने लिया एडमिशन, पकड़ी गई चालाकी

NEET UG Counselling , MBBS Admission : एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए दो छात्राओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फर्जी प्रमाणपत्र बनवा लिए। जांच में प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। प्रशासन अब दोनों छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयार में जुट गया है। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) के परिणाम आने के बाद इन दिनों मेडिकल में दाखिला प्रक्रिया चल रही है। गाजियाबाद में रहने वाली दो छात्राओं ने फ्रीडम फाइटर कोटे के आधार पर एमबीबीएस में प्रवेश पा लिया। इसके लिए दोनों ने प्रशासन की ओर से जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाणपत्र सभी दस्तावेजों में लगाया। दोनों प्रमाणपत्र हाथ से बनाए गए थे, जबकि गाजियाबाद में अधिकतर प्रमाण पत्र कंप्यूटराइज्ड जारी किए जाते हैं।

नीट यूजी काउंसलिंग के तहत एमबीबीएस में दाखिला से पहले नियमानुसार सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है। ऐसे में हाथ से दस्तावेज जारी किए जाने पर स्वास्थ्य महानिदेशक को प्रमाणपत्रों पर शक हुआ। उन्होंने गाजियाबाद जिला प्रशासन से दोनों प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी । सिटी मजिस्ट्रेट डा. संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि एसडीएम विराग पांडे से दोनों प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि दोनों ही प्रमाण पत्र फर्जी हैं। प्रमाण पत्र हाथ से बनाए गए हैं और उनपर प्रशासन की मुहर भी लगाई गई है जो कि पूरी तरह से फर्जी है।

ये भी पढ़ें:गृह मंत्री के कॉलेज ने योग्य छात्रा को नहीं दी MBBS सीट,15 लाख के मुआवजे का आदेश

स्वास्थ्य महानिदेशक के अनुसार, प्रमाणपत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर भी नहीं थे, जिससे यह साफ है कि दोनों प्रमाणपत्र प्रशासन से जारी नहीं किए गए और फर्जी हैं। दोनों प्रमाण पत्रों की जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य महानिदेशक को भेज दी गई है। अब प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में प्रमाण पत्र बनवाने और बनाने वालों की पहचान करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

NEET Neet Ug Neet Counselling अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।