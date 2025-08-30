NEET UG : MBBS दाखिले में खेल कर गाजियाबाद की 2 लड़कियों ने लिया एडमिशन, पकड़ी गई चालाकी

NEET UG Counselling , MBBS Admission : गाजियाबाद की दो छात्राओं ने नीट यूजी काउंसलिंग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर एमबीबीएस में दाखिला ले लिया। लेकिन ये सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज्ड नहीं बल्कि हाथ से बने हुए थे।

NEET UG Counselling , MBBS Admission : एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए दो छात्राओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फर्जी प्रमाणपत्र बनवा लिए। जांच में प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। प्रशासन अब दोनों छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयार में जुट गया है। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) के परिणाम आने के बाद इन दिनों मेडिकल में दाखिला प्रक्रिया चल रही है। गाजियाबाद में रहने वाली दो छात्राओं ने फ्रीडम फाइटर कोटे के आधार पर एमबीबीएस में प्रवेश पा लिया। इसके लिए दोनों ने प्रशासन की ओर से जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाणपत्र सभी दस्तावेजों में लगाया। दोनों प्रमाणपत्र हाथ से बनाए गए थे, जबकि गाजियाबाद में अधिकतर प्रमाण पत्र कंप्यूटराइज्ड जारी किए जाते हैं।

नीट यूजी काउंसलिंग के तहत एमबीबीएस में दाखिला से पहले नियमानुसार सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है। ऐसे में हाथ से दस्तावेज जारी किए जाने पर स्वास्थ्य महानिदेशक को प्रमाणपत्रों पर शक हुआ। उन्होंने गाजियाबाद जिला प्रशासन से दोनों प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी । सिटी मजिस्ट्रेट डा. संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि एसडीएम विराग पांडे से दोनों प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि दोनों ही प्रमाण पत्र फर्जी हैं। प्रमाण पत्र हाथ से बनाए गए हैं और उनपर प्रशासन की मुहर भी लगाई गई है जो कि पूरी तरह से फर्जी है।