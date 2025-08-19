NEET UG : सरकारी मेडिकल कॉलेज में 403 व प्राइवेट में 128 अंक तक मिली MBBS सीट, 93 फीसदी सीटें अलॉट

उत्तराखंड के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए चल रही काउंसलिंग का पहले राउंड का रिजल्ट जारी हो गया है। 1177 सीटों में से 1089 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट में मिले 403 एवं निजी में 128 अंकों तक सीटें आवंटित हुई हैं।

Uttarakhand NEET UG Counselling 2025 : उत्तराखंड के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए चल रही काउंसलिंग के पहले चरण में ही 93 फीसदी आवंटित कर दी गईं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट में मिले 403 एवं निजी में 128 अंकों तक सीटें आवंटित हुई हैं। कम अंकों पर सीटें मिलने की वजह इस बार नीट परीक्षा के काफी कठिन और रिजल्ट उसी हिसाब से रहने का कारण बताया गया है। एचएनबी मेडिकल विवि की ओर से कराई जा रही काउंसलिंग के तहत सोमवार को पहले चरण में सीटें आवंटित कर दी गई हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि 1177 सीटों में से 1089 सीटों का आवंटन कर दिया है।

88 सीटें जो बची हैं, वह एनआरआई या अन्य कोटे की हैं। 19 छात्रों ने च्वाइस लॉक नहीं की। कुल 3106 पंजीकरण पर सीटें आवंटित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त तक दाखिले की आखिरी तारीख है। 27 अगस्त से पांच सितंबर तक दूसरा चरण शुरू होगा। अग्रिम शुल्क के रूप में बांड वाले छात्रों को 50 हजार एवं नॉन बांड वालों को सरकारी में एक लाख 45 हजार रुपये जमा करने हैं। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में दस लाख रुपये देने हैं। डेंटल कॉलेजों में दो लाख रुपये जमा कराए जाने हैं।

सामान्य श्रेणी में 511 अंकों तक मिली सीट हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज दाखिलों के लिए छात्र-छात्राओं की पहली पसंद बना। अधिकांश छात्रों ने यहां पर पंजीकरण किया था। परीक्षा नियंत्रक प्रो. जुयाल के मुताबिक सरकारी कॉलेजों में सामान्य श्रेणी में 511, एससी में 403, एसटी में 404, ओबीसी में 499, ईडब्ल्यूएस में 441 अंकों तक सीट आवंटित की गई। इसके अलावा निजी मेडिकल कॉलेजों में सामान्य श्रेणी में 318, एससी में 159, एसटी में 128 और ओबीसी में 264 अंकों तक सीट मिली। डेंटल में सामान्य में 264, एससी में 175, एसटी में 137 और ओबीसी में 182 अंकों तक सीटें मिली।

कहां कितनी सीटें खाली दून मेडिकल कॉलेज 06

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज 05

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज 09

अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज 05

हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जौलीग्रांट 09

एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज 20

गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय 22

सीमा डेंटल कॉलेज 04