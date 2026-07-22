NEET : एक को 522 की जगह मिले 95, दूसरे को 305 की बजाय मिले 64 अंक, कोर्ट ने सरकार को दी 1 सप्ताह की मोहलत
नीट यूजी रीएग्जाम रिजल्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दो छात्रों ने अलग अलग HC का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों का दावा है कि आधिकारिक ओएमआर शीट और आंसर की से मिलान करने पर उनके अंक घोषित परिणाम से कहीं अधिक बन रहे हैं।
नीट यूजी रीएग्जाम रिजल्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दो छात्रों ने अलग अलग उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया है। दोनों छात्रों का दावा है कि आधिकारिक ओएमआर शीट और आंसर की से मिलान करने पर उनके अंक घोषित परिणाम से कहीं अधिक बन रहे हैं। इन मामलों ने पुनर्परीक्षा के परिणामों की पारदर्शिता, मूल्यांकन प्रक्रिया और एनटीए की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी कई छात्रों ने उम्मीद से कम मार्क्स आने और ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। किसी ने नंबर कम होने की बात कही, तो किसी ने कहा कि उन्हें गलत शीट थमा दी गई। लेकिन एनटीए ने इन सभी दावों को झूठा करार दिया था।
महाराष्ट्र का छात्र बोला- 522 अंक बन रहे हैं मिले सिर्फ 95
महाराष्ट्र के बीड जिले के छात्र सोहम नितिन गावते ने मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि आधिकारिक ओएमआर शीट और उत्तर कुंजी के अनुसार उन्होंने 148 प्रश्न हल किए, जिनमें 136 सही और 12 गलत थे। नीट के अंकन नियमों के आधार पर उनके 720 में से 522 अंक बनने चाहिए थे, लेकिन एनटीए ने स्कोरकार्ड में केवल 95 अंक दिए। छात्र का कहना है कि 17 और 18 जुलाई को ईमेल के जरिए एनटीए से शिकायत करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
एमपी का छात्र बोला- 305 अंक बन रहे हैं मिले सिर्फ 64
वहीं, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के छात्र लोकेन्द्र सिंह खड़िया ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में याचिका दाखिल की है। उनका दावा है कि आधिकारिक ओएमआर शीट और उत्तर कुंजी के अनुसार उनके 305 अंक बनते हैं, जबकि घोषित परिणाम में उन्हें केवल 64 अंक दिए गए।
जवाब के लिए केंद्र सरकार को एक सप्ताह की मोहलत
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 28 जुलाई तय की।
लोकेन्द्र की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिका में केवल अंकों की कथित विसंगति ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के कानूनी दर्जे और संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा गया है कि एनटीए संसद द्वारा स्थापित वैधानिक संस्था नहीं, बल्कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, इसलिए इसकी कानूनी स्थिति की न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि नीट-यूजी 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम 16 जुलाई को घोषित किए गए। अब परिणाम में कथित विसंगतियों को लेकर अदालतों में पहुंच रहे मामलों ने परीक्षा प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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