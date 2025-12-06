Hindustan Hindi News
NEET UG : बैंक की छुट्टी थी, MBBS दाखिले की फीस भरने से चूके छात्र, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

NEET UG : बैंक की छुट्टी थी, MBBS दाखिले की फीस भरने से चूके छात्र, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के उन तीन नीट यूजी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो टेक्निकल दिक्कतों के कारण तय समय के अंदर फीस का भुगतान नहीं कर सके थे और एमबीबीएस एडमिशन पाने से चूक गए थे। जबकि आर्थिक तंगी के चलते फीस न दे पाने वालों को राहत नहीं मिली है।

Dec 06, 2025 12:34 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के उन तीन नीट यूजी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो टेक्निकल दिक्कतों के कारण तय समय के अंदर फीस का भुगतान नहीं कर सके थे और योग्य होने के बावजूद एमबीबीएस सीट पर एडमिशन पाने से चूक गए थे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने छात्रों को 10 दिसंबर तक फीस भुगतान की इजाजत दी है। इससे उन्हें एमबीबीएस सीट पाने का मौका मिल गया है जो उन्होंने तकनीकी कारणों के चलते खो दी थी। पहले शीर्ष अदालत की बेंच इस बात से सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि अगर यह राहत मुख्य रूप से आर्थिक दिक्कतों के कारण दी जाती है, तो इससे एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि कोर्ट को यह बताए जाने के बाद कि फीस भुगतान की आखिरी तारीख छुट्टी वाले दिन पड़ रही थी, मामले की खास परिस्थितियों को देखते हुए बेंच ने साफ किया कि इस आदेश को भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

फीस भुगतान के अंतिम दिन थी बैंको की छुट्टी

कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह उम्मीदवारों को खाली मैनेजमेंट कोटा सीटों में से सीटें अलॉट करे। अदालत ने कहा कि छात्रों को उन वजहों से एमबीबीएस दाखिले से वंचित न किए जाए जो उनकी पहुंच से बाहर की बात है। याचिकाकर्ताओं में से एक विक्श नाम के अभ्यर्थी ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि फीस पेमेंट की आखिरी तारीख बैंक हॉलिडे के दिन पड़ रही थी और इस वजह से वह फीस का भुगतान नहीं कर सका था।

वो याचिकाकर्ता जो आर्थिक दिक्कत के चलते फीस नहीं दे सके थे, उन्हें राहत नहीं

जबकि बाकी दो याचिकाकर्ता आर्थिक दिक्कतों के कारण फीस का भुगतान पूरा नहीं कर पाए। याचिकाकर्ताओं में से एक शिल्पा सुरेश ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें राहत देने से मना कर दिया था। अभ्यर्थियों के मुताबिक वह आर्थिक दिक्कतों के कारण फीस का भुगतान नहीं कर पाई थी। लाइव लॉ डॉट इन की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने लड़की को राहत देते हुए उसे एडमिशन देने का निर्देश दिया था। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि उम्मीदवार ने नीट यूजी परीक्षा में अच्छा स्कोर किया था। हालांकि अगले ही दिन हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया। स्टूडेंट ने नीट यूजी 2025-26 का एग्जाम दिया था और 251 स्कोर हासिल किया था। उसे 3 नवंबर, 2025 को तीसरे अलॉटमेंट में माधा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीट मिली थी। नोटिफिकेशन के अनुसार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करके 8 नवंबर, 2025 तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना था।

15 लाख की फीस समय पर नहीं दे सकी थी

छात्रा ने बताया कि वह 15 लाख रुपये की फीस का बंदोबस्त 8 नवंबर तक कर पाई थी। लेकिन उस दिन दूसरा शनिवार था, इसलिए वह नेफ्ट या आरटीजीएस मोड से पेमेंट नहीं कर पाई। उसने यह भी बताया कि उम्मीदवार और उसकी मां ने कॉलेज से मेडिकल संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच क्योंकि कैंडिडेट 8 नवंबर को कॉलेज में जॉइन करने नहीं आई, इसलिए सीट को खाली मान लिया गया और उसे स्ट्रे वैकेंसी के दौरान भरी जाने वाली वैकेंसी में जोड़ दिया गया। ऐसे में उसने कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल कॉलेज में दाखिले की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की।

कोई दूसरा कोर्स करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, कोर्ट की सलाह

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस मोहम्मद शफीक की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि प्रॉस्पेक्टस में बताए गए शेड्यूल को उम्मीदवारों को फॉलो करना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो उस उम्मीदवार की तरह अलॉटेड कॉलेज में समय पर जॉइन नहीं कर पाए। हालांकि कोर्ट ने सिंगल जज का आदेश रद्द कर दिया। आदेश सुनाने के बाद कोर्ट ने उम्मीदवार को सलाह दी कि वह कोई दूसरा कोर्स करे और जिंदगी में आगे बढ़े। वह इस बात से निराश न हो कि वह एमबीबीएस कोर्स नहीं कर पाई। इसी तरह दो अन्य स्टूडेंट्स ने भी इसी तरह की राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

