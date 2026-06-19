NEET : किस नंबर से आ रहा NTA का WhatsApp मैसेज और SMS, नीट छात्र ऐसे करें पहचान
एनटीए ने बताया कि उसका आधिकारिक WhatsApp अकाउंट 91 78279 80287 नंबर से संचालित होता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संदेश भेजने वाले अकाउंट के नाम के साथ ब्लू वेरिफाइड टिक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखा हो।
NEET UG NTA WhatsApp Number : 21 जून को आयोजित होने जा रही नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने एक अहम सूचना जारी की है। एनटीए अब अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी जानकारी और परीक्षा केंद्र की डिटेल्स और एडमिट कार्ड संबंधी अपडेट सीधे WhatsApp, SMS और Email के से भेज रहा है। ऐसे में परीक्षा एजेंसी द्वारा छात्रों को फर्जी संदेशों और साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। एनटीए ने बताया कि उसका आधिकारिक WhatsApp अकाउंट +91 78279 80287 नंबर से संचालित होता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संदेश भेजने वाले अकाउंट के नाम के साथ ब्लू वेरिफाइड टिक और National Testing Agency लिखा हो। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी नंबर पर ब्लू टिक नहीं है, तो वह NTA का आधिकारिक अकाउंट नहीं माना जाएगा, भले ही उसमें NTA का नाम लिखा हो। एनटीए ने कहा कि यह सिर्फ ब्रॉडकास्ट वाला चैनल है। हम आपसे जवाब देने, OTP/पर्सनल जानकारी शेयर करने या पेमेंट करने के लिए नहीं कहेंगे।
SMS और Email के लिए भी जारी की एडवाइजरी
एनटीए के अनुसार उसकी ओर से भेजे गए आधिकारिक SMS केवल NICPEP सेंडर आईडी से भेजे जाएंगे। वहीं ईमेल केवल no-reply.NEET.nta@nic.in से प्राप्त होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अन्य नंबर या ईमेल से आए संदेशों पर भरोसा न करें और किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। एडमिट कार्ड सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
एनटीए ने कहा है कि नीट री टेस्ट का एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को वेबसाइट का पता स्वयं ब्राउजर में टाइप करने की सलाह दी गई है और किसी फॉरवर्डेड लिंक पर भरोसा नहीं करने को कहा गया है। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि 3 मई 2026 की परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं है।
NTA कभी नहीं करेगा ये काम
किसी भुगतान की मांग नहीं करती।
प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी या लीक सामग्री नहीं भेजती।
किसी लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड शेयर नहीं करती।
यदि किसी उम्मीदवार को ऐसे मैसेज प्राप्त होते हैं, तो उन्हें तुरंत नजरअंदाज करने और रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।
संदिग्ध संदेश मिलने पर यहां करें शिकायत
एनटीए ने साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को http://innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026 पर या 1930 पर कॉल करने के लिए कहा है।
दोबार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जरूरत नहीं
एनटीए ने यह साफ किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 21 जून की NEET UG परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। SMS/ईमेल/WhatsApp मैसेज मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं। 3 मई वाले एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे क्योंकि कई छात्रों को उनके पसंदीदा शहरों में नए सेंटर अलॉट किए गए हैं। 21 जून का एडमिट कार्ड एक बार डाउनलोड और प्रिंट कर लेना ही काफी है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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