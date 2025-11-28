NEET UG : झारखंड के मेडिकल कॉलेजों का स्ट्रे राउंड का पूरा शेड्यूल जारी, यहां देखें सभी अहम तारीखें

संक्षेप: NEET UG : झारखंड NEET UG काउंसिलिंग 2025 का स्ट्रे राउंड उन छात्रों के लिए आखिरी मौका है जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली। तय तारीखों का पालन करके उम्मीदवार आसानी से एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

NEET UG : झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (JCECEB) ने स्ट्रे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा डेटशीट देखनी होगी। राज्य मेरिट लिस्ट आज जारी होगी, जबकि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की आखिरी तारीख 30 नवंबर रखी गई है। पूरा शेड्यूल नीचे विस्तार से दिया गया है।

NEET UG : स्ट्रे राउंड शेड्यूल का ऐलान हुआ JCECEB ने साफ कर दिया है कि जो उम्मीदवार अब तक सीट अलॉटमेंट से वंचित रह गए थे, उनके लिए यह स्ट्रे राउंड बेहद अहम मौका है। बोर्ड ने आज आधिकारिक तौर पर शेड्यूल जारी करते हुए छात्रों को समय पर सभी प्रक्रियाएँ पूरी करने की सलाह दी है।

NEET UG : कौन-सी जानकारी जारी की गई है बोर्ड ने बताया कि राज्य मेरिट लिस्ट 28 नवंबर 2025 को जारी होगी। यह मेरिट लिस्ट स्ट्रे राउंड की प्रक्रिया की नींव मानी जाती है, क्योंकि इसी के आधार पर चॉइस फिलिंग और आगे की प्रक्रिया तय होती है।

NEET UG : चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की तारीखें उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण चॉइस भरना होता है। इस स्ट्रे राउंड में 28 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक उम्मीदवार ऑनलाइन चॉइस भर और लॉक कर सकेंगे। एक बार लॉक करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा, इसलिए छात्रों को संभलकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

NEET UG : अलॉटमेंट लेटर कब डाउनलोड होगा सीट अलॉटमेंट पूरा होने के बाद 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 के बीच उम्मीदवार अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। यह लेटर किसी भी कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य दस्तावेज़ होता है, इसलिए इसकी एक से अधिक कॉपी सुरक्षित रखना बेहतर माना जाता है।

NEET UG : एडमिशन प्रोसेस पूरा करने की अंतिम तारीखें सीट अलॉट होने के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण आता है। बोर्ड ने उम्मीदवारों को 2 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 तक एडमिशन की सभी प्रक्रियाएँ पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तय समय से चूकने पर सीट आगे ट्रांसफर हो सकती है।

NEET UG : स्ट्रे राउंड में कौन-कौन शामिल हो सकते हैं इस स्ट्रे राउंड में वही उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली या जिन्होंने पिछले राउंड में रिपोर्टिंग नहीं की। यह अंतिम मौका माना जा रहा है, इसलिए छात्रों को पूरे दस्तावेज़ तैयार रखने की सलाह दी जा रही है।

NEET UG : मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग के लिए संयुक्त प्रक्रिया झारखंड NEET UG काउंसिलिंग सिर्फ MBBS या BDS के लिए नहीं बल्कि नर्सिंग समेत अन्य मेडिकल स्ट्रीम के लिए भी होती है। स्टूडेंट्स एक ही पोर्टल पर सभी स्ट्रीम्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।

NEET UG : आधिकारिक वेबसाइट पर समय रहते जाएं बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे jceceb.jharkhand.gov.in पर जाकर समय-समय पर नोटिस देखें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्देश का छूट न हो। तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए अंतिम तारीख का इंतज़ार न करने की बात भी कही गई है।