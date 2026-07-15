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NEET UG : नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, 250 MBBS सीटें बढ़ीं, 5 नए मेडिकल कॉलेज को NMC की मंजूरी

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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छत्तीसगढ़ में अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए राज्य में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है।

NEET UG : नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, 250 MBBS सीटें बढ़ीं, 5 नए मेडिकल कॉलेज को NMC की मंजूरी

नीट यूजी 2026 के रिजल्ट और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए राज्य में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी पाने वाले हर कॉलेज को 50 MBBS छात्रों को दाखिला देने की इजाजत दी गई है, जिससे नई मंजूर हुई सीटों की कुल संख्या 250 हो गई है। ये मेडिकल कॉलेज गीदम (दंतेवाड़ा), कुनकुरी (जशपुर), मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कवर्धा (कबीरधाम) में खोले जाएंगे।

एनएमसी ने इन पांच मेडिकल कॉलेजों के लिए आवेदनों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने अपने मूल्यांकन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, इक्विपमेंट और ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी कमियां पाई थीं। अस्वीकृति के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कमीशन द्वारा बताई गई कमियों को दूर किया। नियमों के पालन की समीक्षा के बाद मेडिकल एजुकेशन के शीर्ष रेगुलेटर ने राज्य में सभी पांच मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी।

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इस मंजूरी का स्वागत करते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे राज्य के मेडिकल एजुकेशन और हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एक अहम मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद छात्रों के लिए डॉक्टर बनने के और मौके पैदा करना है, साथ ही ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में हेल्थकेयर सेवाओं को मजबूत करना है।

सीएम ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज न केवल MBBS की पढ़ाई कराएंगे, बल्कि स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर, मेडिकल रिसर्च और स्थानीय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के केंद्र के तौर पर भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से आने वाले सालों में राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ने और बेहतर इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत कम होने की उम्मीद है।

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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि केंद्र के सहयोग ने छत्तीसगढ़ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इन पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने से, राज्य की मेडिकल एजुकेशन क्षमता में विस्तार होने और कई कम सुविधा वाले जिलों में हेल्थकेयर तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है।

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इस मंजूरी से पहले छत्तीसगढ़ में 15 मेडिकल कॉलेज थे - 10 सरकारी और 5 प्राइवेट संस्थान, जिनमें कुल 2,330 MBBS सीटें थीं। NMC की ओर से 50-50 सीटों वाले पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने के बाद, 2026-27 एकेडमिक सेशन से राज्य में MBBS की सीटें बढ़कर 2,580 हो जाएंगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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