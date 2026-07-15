NEET UG : नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, 250 MBBS सीटें बढ़ीं, 5 नए मेडिकल कॉलेज को NMC की मंजूरी
छत्तीसगढ़ में अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए राज्य में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है।
नीट यूजी 2026 के रिजल्ट और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए राज्य में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी पाने वाले हर कॉलेज को 50 MBBS छात्रों को दाखिला देने की इजाजत दी गई है, जिससे नई मंजूर हुई सीटों की कुल संख्या 250 हो गई है। ये मेडिकल कॉलेज गीदम (दंतेवाड़ा), कुनकुरी (जशपुर), मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कवर्धा (कबीरधाम) में खोले जाएंगे।
एनएमसी ने इन पांच मेडिकल कॉलेजों के लिए आवेदनों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने अपने मूल्यांकन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, इक्विपमेंट और ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी कमियां पाई थीं। अस्वीकृति के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कमीशन द्वारा बताई गई कमियों को दूर किया। नियमों के पालन की समीक्षा के बाद मेडिकल एजुकेशन के शीर्ष रेगुलेटर ने राज्य में सभी पांच मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी।
इस मंजूरी का स्वागत करते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे राज्य के मेडिकल एजुकेशन और हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एक अहम मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद छात्रों के लिए डॉक्टर बनने के और मौके पैदा करना है, साथ ही ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में हेल्थकेयर सेवाओं को मजबूत करना है।
सीएम ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज न केवल MBBS की पढ़ाई कराएंगे, बल्कि स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर, मेडिकल रिसर्च और स्थानीय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के केंद्र के तौर पर भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से आने वाले सालों में राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ने और बेहतर इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत कम होने की उम्मीद है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि केंद्र के सहयोग ने छत्तीसगढ़ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इन पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने से, राज्य की मेडिकल एजुकेशन क्षमता में विस्तार होने और कई कम सुविधा वाले जिलों में हेल्थकेयर तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है।
इस मंजूरी से पहले छत्तीसगढ़ में 15 मेडिकल कॉलेज थे - 10 सरकारी और 5 प्राइवेट संस्थान, जिनमें कुल 2,330 MBBS सीटें थीं। NMC की ओर से 50-50 सीटों वाले पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने के बाद, 2026-27 एकेडमिक सेशन से राज्य में MBBS की सीटें बढ़कर 2,580 हो जाएंगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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