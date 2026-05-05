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MBBS में 3 बार फेल, चला रहा था NEET UG में फर्जी स्कॉलर बिठाने का धंधा

May 05, 2026 09:59 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, राजगीर/पावापुरी
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NEET UG 2026: नीट एग्जाम में सेंध लगाने की कोशिश में बिहार पुलिस ने एक एमबीबीएस स्टूडेंट समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के फोन से NEET, BPSC AEDO और BSNL एग्जाम का एडमिट कार्ड व एक स्कैनर मिला है।

MBBS में 3 बार फेल, चला रहा था NEET UG में फर्जी स्कॉलर बिठाने का धंधा

रविवार को नालंदा जिले के छह केन्द्रों पर नीट यूजी की परीक्षा हुई। इस परीक्षा से पहले शनिवार की रात पुलिस ने परीक्षा में फर्जी स्कॉलर बिठाने वाले राज्यस्तरीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पावापुरी मेडिकल कॉलेज के एक छात्र समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह का सरगना, इसी कॉलेज का एक अन्य छात्र बताया जाता है। वह अभी फरार है। दोनों मेडिकल छात्र मिलकर यह गोरखधंधा चला रहे थे।

एक परीक्षार्थी के बदले स्कॉलर बिठाने के लिए 25 लाख रुपये वसूलते थे। इनके पास से बिहार के कई जिलों के परीक्षा केन्द्रों के एडमिट कार्ड मिले हैं। इनके पास से दो लग्जरी वाहन, दो लाख 95 हजार रुपये नकद व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं। इनके मोबाइल से इस फर्जीवाड़े से संबंधित कई साक्ष्य मिले हैं।

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डैशबोर्ड में रखे थे रुपये

राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की रात वाहन जांच के दौरान दो वाहन पर सवार लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। जवानों ने दोनों को पकड़ लिया। तलाशी में स्कॉर्पियो के डैशबोर्ड के नीचे छिपाकर रखे गये रुपये बरामद किये गये। मुजफ्फरपुर के अवधेश कुमार, पंकज कुमार और मोतिहारी के अमन कुमार सिंह को गिरफ्तार कियो गये। अवधेश पावापुरी मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र है। उसके मोबाइल से कई परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, रुपये के लेनदेन से संबंधित चैट बरामद किये गये हैं। पूछताछ में पता चला कि वह कॉलेज के ही सेकंड ईयर के छात्र उज्जवल उर्फ राजा बाबू के साथ मिलकर यह गिरोह चला रहा था।

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आरोपी छात्र एमबीबीएस में तीन बार फेल

पुलिस उसके अलावा गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। उज्जवल 2022 बैच का छात्र है। सूत्रों की मानें तो वह तीन बार फेल हो चुका है।

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25 लाख में डॉक्टर बनाने का ठेका

जांच में पता चला कि यह गिरोह 25 लाख रुपये में डॉक्टर बनाने का ठेका लेता था। पांच लाख रुपये एडवांस लेने के बाद सेटिंग कर दूसरे स्कॉलर को बिठाया जाता था। इन स्कॉलर को राजस्थान व अन्य राज्यों से गुप्त रूप से बुलाया जाता था। डीएसपी ने बताया कि इनका काफी बड़ा नेटवर्क है। इनके पास से औरंगाबाद के चार, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के परीक्षा केन्द्रों का एडमिट कार्ड मिला है। इसके बाद संबंधित परीक्षा केन्द्रों को सूचना दी गयी है। छापेमारी टीम में गिरियक अंचल निरीक्षक सुमंत कुमार, राजगीर सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार, गिरियक थानाध्यक्ष श्रीकांत कुमार, राजगीर थानाध्यक्ष रमण कुमार, कतरीसराय थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार, पावापुरी ओपी प्रभारी गौरव कुमार सिंह आदि शामिल थे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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