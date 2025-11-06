NEET UG : अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी में नीट यूजी परीक्षा कैसे दूं, करियर काउंसलर ने दी सलाह

संक्षेप: करियर काउंसलर ने बताया है कि नीट यूजी प्रश्न पत्र 13 भाषाओं में होता है। हिंदी माध्यम के छात्र हिंदी में प्रश्नपत्र चुन सकते हैं, जिसमें सभी प्रश्न (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी) अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी होंगे।

मेरी अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन मैं नीट परीक्षा में बैठना चाहता हूं। हिंदी माध्यम से नीट की तैयारी कैसे की जा सकती है? इस प्रश्न पर करियर काउंसलर ने बताया है कि नीट यूजी प्रश्न पत्र 13 भाषाओं में होता है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, असमिया, पंजाबी, उड़िया औरउर्दू शामिल हैं। हिंदी माध्यम के छात्र हिंदी में प्रश्नपत्र चुन सकते हैं, जिसमें सभी प्रश्न (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी) अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी होंगे।

परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर शीट पर आधारित होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इनमें 180 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। कुल 720 अंक होते हैं, जिसमें आपके द्वारा प्राप्त अंकों और आरक्षण के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर आपको दाखिला मिलता है।

जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें नीट की परीक्षा का मुख्य स्रोत हैं। अतः अब तमाम पोर्टल व बाजार में हिंदी माध्यम से नीट की तैयारी को लेकर स्टडी मैटीरियल, मॉक टेस्ट और सैंपल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध हैं। साथ ही, 10+2 की टेक्स्ट बुक्स भी हिंदी में उपलब्ध हैं। अतः अब नीट की तैयारी में भाषा कोई बाधक नहीं बनेगी। अपनी बेसिक नॉलेज को मजबूत करें और नीट में बैठने की तैयारी करें।

प्रश्न - एनिमेशन गेमिंग क्षेत्र का क्या भविष्य है? इसमें कैसे अपना करिअर बना सकती हूं? करियर काउंसलर की सलाह- एक अनुमान के अनुसार, कंप्यूटर एनिमेशन और गेमिंग का उद्योग भारत में आज लगभग बीस हजार करोड़ रुपये का है। इसमें प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी जा रही है। विज्ञापन से लेकर हर प्रकार के ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग, वेबसाइट, फिल्म एनिमेशन, टेलीविजन सीरियल एनिमेशन, एडवरटाइजिंग,

ई-लर्निंग सॉफ्टवेयर, विजुअल प्रेजेंटेशन, लोगो डिजाइन सहित अनगिनत क्षेत्रों का आधार कंप्यूटर एनिमेशन है।

इस क्षेत्र में सफल होने के लिए रचनात्मकता, कल्पनाशक्ति के साथ मजबूत कम्यूनिकेशन स्किल बेहद आवश्यक है। बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए जैसा पाठ्यक्रम एनिमेशन के क्षेत्र में करिअर बनाने का मजबूत आधार है। आप अपने डिग्री कोर्स के साथ एनिमेशन कोर्स ज्वाइन कर लें।