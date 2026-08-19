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NEET UG : नीट में 400 से अधिक अंक पाने वालों का MBBS में दाखिला, सरकारी स्कूल से की थी पढ़ाई

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तमिलनाडु के मदुरै में 7.5 फीसदी आरक्षण के तहत नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पात्र 12 सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स में से 9 को काउंसलिंग के लेटेस्ट राउंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिल गया है।

NEET UG Counselling 2026
नीट यूजी काउंसलिंग

तमिलनाडु के मदुरै में 7.5 फीसदी आरक्षण के तहत नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पात्र 12 सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स में से 9 को काउंसलिंग के लेटेस्ट राउंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिल गया है। इनमें से चार स्टूडेंट्स सरकारी मॉडल स्कूलों के हैं। जिले के सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों के 726 स्टूडेंट्स, जिन्हें राज्य की वेट्री पडिगल स्कीम के तहत फ्री कोचिंग मिली थी, हाल ही में हुए री नीट यूजी एग्जाम में शामिल हुए थे। इनमें से 252 मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए। सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छह स्टूडेंट्स ने एग्जाम में 400 से ज़्यादा मार्क्स लाए।

पिछले साल सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों के 572 स्टूडेंट्स में से 221 स्टूडेंट्स ने नीट यूजी के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ मार्क्स हासिल किए थे, जिनमें सरकारी स्कूलों के 39 और सरकारी मदद वाले स्कूलों के 182 स्टूडेंट्स शामिल थे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सरकारी स्कूल की केमिस्ट्री पीजी टीचर और फ्री NEET कोचिंग की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एस वेनिला देवी ने कहा कि पिछले साल जिले के 10 सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स ने 7.5% कोटे के तहत मेडिकल सीटें हासिल की थीं। इस साल यह संख्या थोड़ी कम होकर 9 हो गई है।

उन्होंने आगे कहा कि मॉडल स्कूलों के चार को छोड़कर पांच सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट इस साल NEET के लिए आया था, जबकि बाकी चार रिपीटर थे। उन्होंने कहा, "एक या दो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के दूसरे राउंड में सीटें हासिल करने का मौका मिल सकता है। इसी तरह, आयुष कोर्स के लिए काउंसलिंग अभी शुरू होनी है। काउंसलिंग पूरी होने के बाद ही हमें इस साल मेडिकल सीटें हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की सही जानकारी मिल पाएगी।"

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कर्नाटक में भी मिलेगा सरकारी स्कूल मेडिकल इंजीनियरिंग कोटा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रोफेशनल हायर एजुकेशन (मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स) में ग्रामीण सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए 7.5% रिजर्वेशन का ऐलान किया। सरकार रिजर्वेशन के नियम के साथ ग्रामीण स्टूडेंट्स के लिए सहया-हस्ता, होसा-हस्ता स्कीम लागू करेगी। इस कदम का मकसद ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल हायर एजुकेशन तक पहुंच को बेहतर बनाना है। हालांकि इस ऐलान में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस या रिजर्वेशन कब लागू होगा, इस बारे में और जानकारी नहीं दी गई। यह ऐलान एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करने वाले कई बड़े उपायों के साथ आया है। शिवकुमार ने AI अक्षरा अभियान और कोडिंग गुरुकुल प्रोग्राम का भी ऐलान किया जिसके तहत स्कूलों में क्लास 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन शुरू की जाएगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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