NEET UG : खुशखबरी, बिहार में MBBS की 740 सीटें बढ़ीं, अब 4160 सीटों पर होगा दाखिला
MBBS seats : एनएमसी ने बिहार के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 740 नई सीटों को मंजूरी दी है। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 190 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 550 सीटों की वृद्धि हुई है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 740 नई सीटों को मंजूरी दी है। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 190 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 550 सीटों की वृद्धि हुई है। सीटें बढ़ने के बाद अब राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 4160 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन होगा। इससे राज्य के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी विकल्प बढ़ेंगे। कम कटऑफ में भी नामांकन की संभावना बढ़ेगी। बढ़ी हुई सीटों के बाद बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब 1710 व निजी मेडिकल कॉलेजों में 2450 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा।
इस बार पीएमसीएच, एनएमसीएच में 50-50 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। पीएमसीएच में 250 और एनएमसीएच में 200 सीटों पर दाखिला होगा। जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज भागलपुर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजाफ्फरपुर और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में क्रमश 30-30 सीटों की बढ़ोतरी हुई। सभी पांचों मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर 190 सीटें बढ़ी हैं। इन तीनों कॉलेजों में 150-150 सीटों पर नामांकन होगा।
नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें बढ़ीं
निजी मेडिकल कॉलेजों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज, बिहटा में हुई है। इस कॉलेज में अब 250 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन होगा। पहले 150 सीटें थीं। इसबार दो नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी मिली है। इनमें श्री निवास जी एजुकेशन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और बुद्धा हॉस्पिटल एंव रिसर्च इंस्टीट्यूट को 100-100 सीटें निर्धारित की गई हैं। विराट नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सीटें 150 हो गई हैं। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज और लॉर्ड बुद्ध कोशी मेडिकल कॉलेज में क्रमश: 50-50 सीटें बढ़कर 200 हो गई हैं। कुछ अन्य निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों में भी वृद्धि की गई है।
राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडिकल शिक्षा का दायरा बढ़ा है। एनएमसी की मंजूरी के बाद देशभर के मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष 1,36,939 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन होगा। पिछले वर्ष यह संख्या 1,27,028 थी। इस प्रकार पूरे देश में 9,911 नई एमबीबीएस सीटों की वृद्धि हुई है। देशभर में सरकारी मेडिकल कॉलेजों 2111 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। निजी मेडिकल कॉलेजों में 7800 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 61185 सीटें थीं, जो बढ़कर 63296 हो गई है। निजी मेडिकल कॉलेजों में 65843 से सीटें बढ़कर 73643 हो गई हैं।
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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