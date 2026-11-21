नीट में 720 में से 570 अंक, MBBS मिला पर एक भूल पर NTA ने कर दिया खेल, अब कोर्ट से बड़ी राहत
कोर्ट ने नीट आयोजित करने वाली परीक्षा एजेंसी एनटीए के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें उसने एक मेडिकल छात्रा का नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट रोक दिया था। छात्रा के 720 में से 570 अंक थे। उसे एमबीबीएस सीट मिली थी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में अच्छे अंक लाकर एमबीबीएस में दाखिला चाह रही छात्रा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नीट आयोजित करने वाली परीक्षा एजेंसी एनटीए के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें उसने इस मेडिकल छात्रा का नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट रोक दिया था। एनटीए का अभ्यर्थी पर आरोप था कि उसने पहले वाली यानी 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा के दौरान गलती से परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन ले गई थी। हालांकि प्रश्नपत्र लीक होने के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा बाद में रद्द कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कुलकर्णी की खंडपीठ ने हावेरी जिले के रानेबेन्नूर की 20 वर्षीय छात्रा की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वे छात्रा को उसका स्कोरकार्ड जारी करें। साथ ही कोर्ट ने एनटीए को यह भी सख्त हिदायत दी कि छात्रा के नीट स्कोर कार्ड में 'रिजल्ट रोका गया था' या 'रद्द किया गया था' जैसा कोई कमेंट न लिखा हो।
हाईकोर्ट ने क्या तर्क दिया
दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अदालत ने स्पष्ट किया कि मेरिट के आधार पर याचिकाकर्ता को मिली सीट बरकरार रहेगी। अदालत ने कहा कि मेडिकल शिक्षा के दरवाजे गलत तरीकों व अयोग्य दावों से सुरक्षित रखे जाने चाहिए। लेकिन कानून में ठोस आधार के बिना, वास्तविक योग्यता रखने वाले छात्रों के लिए इन दरवाजों को बंद नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा, 'यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल मोबाइल फोन पास होना भले ही परीक्षा के नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है, पर यह हमेशा हर हालात में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने जैसा नहीं होता। नियमों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना, इसे यह नहीं माना जा सकता कि छात्र ने अनुचित तरीके से कोई लाभ हासिल करने की कोशिश की है।'
अनुशासन का उल्लंघन और फर्जीवाड़ा एक बात नहीं
अदालत ने तर्क देते हुए कहा, 'अनुशासन का उल्लंघन और धोखे से योग्यता हासिल करना, ये दोनों एक ही बात नहीं हैं।' याचिकाकर्ता ने शुरू में 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा दी थी। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।
एनटीए ने छात्रा को भेजा कारण बताओ नोटिस
दोबारा परीक्षा देने के लिए नया एडमिट कार्ड जारी होने के बाद 17 जून 2026 को उसे एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इसमें आरोप लगाया गया कि 3 मई 2026 को हुई परीक्षा के दौरान वह परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले गई थी, जबकि वह परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी थी।
री नीट का रिजल्ट रोका
इसके बाद अधिकारियों को बार-बार आवेदन देने के बावजूद उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। बस यह बताया गया कि उसका रिजल्ट रोक दिया गया है।
720 में से 570 अंक
इस उम्मीदवार ने दोबारा परीक्षा में 720 में से 570 अंक लाकर अच्छी रैंक हासिल की और बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सीट भी पा ली।
फोन घबराहट में गलती से गई पर चीटिंग नहीं की
छात्रा ने मोबाइल फोन अपनी जेब में होने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान जल्दबाजी और घबराहट के कारण ऐसा अनजाने में हुआ। उसने फोन का इस्तेमाल किसी भी तरह की चीटिंग या नकल में नहीं किया। उसने फोन का प्रयोग किसी से संपर्क करने या अनुचित लाभ लेने के लिए नहीं किया था। उसने कहा कि ऐसा अनजाने में हुआ था। उसने बताया कि परीक्षा के तनाव और परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय हुई जल्दबाजी के कारण ऐसा हो गया था।
NTA को स्कोरकार्ड जारी करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने NTA की कारण बताओ नोटिस और रिजल्ट रोकने से संबंधित कार्रवाई को रद्द कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि छात्रा को स्कोरकार्ड जारी किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मेरिट के आधार पर छात्रा को मिली मेडिकल सीट बरकरार रहेगी।
अदालत ने गौर किया कि एक तरफ तो NTA याचिकाकर्ता को नई परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देता है और दूसरी तरफ वह उसी परीक्षा से जुड़े आरोप को लेकर कार्रवाई करना चाहता है जिसे मेरिट तय करने के उद्देश्य से पहले ही रद्द किया जा चुका था। अदालत ने कहा कि मेरिट के आधार पर मेडिकल शिक्षा के जो दरवाजे खुले हैं, उन्हें ऐसी किसी कार्रवाई से बंद नहीं किया जा सकता जो निष्पक्षता की कसौटी पर खरी न उतरती हो।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी