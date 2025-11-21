NEET UG : छोटी सी भूल से नीट पास लड़की का MBBS दाखिला रद्द, एक शर्त पर कोर्ट ने दी बड़ी राहत

संक्षेप: NEET UG MBBS Admission : गुजरात हाईकोर्ट ने ACPC को आदेश दिया कि वो नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के फर्स्ट ईयर में उस छात्रा को दाखिला दे जिसका एक औपचारिकता पूरी न करने के चलते दाखिला रद्द कर दिया गया था।

NEET UG MBBS Admission : गुजरात हाईकोर्ट ने डॉक्टर बनना चाह रही उस छात्रा को बड़ी राहत दी है जिसका एक छोटी सी भूल के चलते एमबीबीएस दाखिला रद्द हो गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज (ACPC) को आदेश दिया कि वो नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के फर्स्ट ईयर में इस छात्रा को दाखिला दे। एसीपीसी ही गुजरात में स्टेट मेडिकल काउंसलिंग कराती है। दरअसल इस छात्रा ने मेडिकल काउंसलिंग के दौरान एक प्रक्रिया को मिस कर दिया था जिसके चलते उसका एडमिशन कन्फर्म नहीं हो पाया था। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया जब छात्रा ने यह वादा किया कि वह डॉक्टर बनने के बाद अनिवार्य एक साल की रूरल सर्विस (गांवो में सेवा) की बजाय डेढ़ साल की रूरल सर्विस देगी। छात्रा इसके लिए अंडरटेकिंग देगी। कोर्ट ने स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा रूरल सर्विस पर जोर दिया था।

18 साल की याचिकाकर्ता छात्रा को मेडिकल काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में डॉ. एनडी देसाई फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, नाडियाड में दाखिला मिला था। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिशन के तीसरे राउंड में उसने नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड का ऑप्शन चुना। उसने अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने और फीस में अंतर का पेमेंट करने सहित शुरुआती पूरे कर लिए। लेकिन उसने अहमदाबाद स्थित कॉलेज में एडमिशन लेते समय हेल्प सेंटर में अपना प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर जमा नहीं किया, जिसके कारण वह नॉन रिपोर्टिंग दिखाई गई। इस वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया।

अब मेडिकल सीट किसी दूसरी स्टूडेंट को अलॉट की जानी थी, इसलिए उसने हाईकोर्ट का रुख किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने पहले एसीपीसी को उसके लिए एक सीट खाली रखने का निर्देश दिया था। स्टूडेंट ने कहा कि कॉलेज स्टाफ की गलत सलाह के कारण उसने हेल्प सेंटर में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए थे। उसने कहा कि उसने फीस दे दी है और लेक्चर भी अटेंड करने लगी है। एसीपीसी और कॉलेज ने उसकी याचिका का विरोध किया और कहा कि स्टूडेंट को उसकी लापरवाही और बेपरवाह बर्ताव की वजह से नुकसान हुआ है।

स्टूडेंट अपनी गलती की भरपाई के लिए एमबीबीएस के बाद छह महीने और रूरल सर्विस देने के लिए तैयार हो गई। जस्टिस निरजर देसाई ने कहा, 'अगर राज्य के रूरल एरिया को एक क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर की छह महीने की एक्स्ट्रा सर्विस मिल रही है, तो इस कोर्ट के अनुसार 5000 रुपये जुर्माना चुकाकर औपचारिकताओं में आई इस कमी को ठीक किया जा सकता है, जो सिर्फ याचिकाकर्ता की वजह से है।'

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि छात्रा का दाखिला इस शर्त पर कंफर्म कर दिया जाए कि वह छह महीने की रूरल सर्विस के बारे में एक अंडरटेकिंग दे। उसे अपना प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर जमा करने और तुरंत एडमिशन कन्फर्म करवाने के प्रोसिजर को फॉलो करने का भी निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि 5000 रुपये का फाइन इसलिए लगाया गया है ताकि वह दोबारा ऐसी गलती न करे।