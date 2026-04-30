NEET UG : नीट यूजी परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में रहेगी फ्री यात्रा, तैयारियां चाक चौबंद
राज्य परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि नीट परीक्षा के वाले दिन सभी जिलों के अधिकारियों को परिवहन के उचित इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, परीक्षा वाले दिन सभी अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की व्यवस्था भी रहेगी।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( नीट यूजी ) के लिए राजस्थान में 611 केंद्र हैं और प्रशासन ने इसके सुचारू आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। राज्य परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि नीट परीक्षा के वाले दिन सभी जिलों के अधिकारियों को परिवहन के उचित इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, परीक्षा वाले दिन सभी अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की व्यवस्था भी रहेगी।
नीट यूजी 2026 तीन मई का होगी। अधिकारियों ने बताया कि नीट परीक्षा का आयोजन राज्य के 27 जिलों के 611 केन्द्रों पर होगा और राज्य के 'कोचिंग हब' कहे जाने वाले कोटा व सीकर के साथ साथ राजधानी जयपुर व अन्य संवेदनशील शहरों में अतिरिक्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के साथ बैठक हुई।
ओआरएस के पैकेट और एम्बुलेंस उपलब्ध रखने के भी निर्देश
आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, मुख्य सचिव ने अधिकतम परीक्षा केंद्रों वाले और सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों पर उचित छाया, पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के साथ नजदीकी अस्पताल में ओआरएस के पैकेट और एम्बुलेंस उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए।
ई मित्र फोटो कॉपी और साइबर कैफ़े जैसी दुकानें बंद
पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए उचित निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्रों के 300 मीटर के दायरे में ई मित्र फोटो कॉपी और साइबर कैफ़े जैसी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा शांति और निष्पक्षता के साथ हो, इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय से काम करेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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विजन
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तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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