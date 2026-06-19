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NEET UG : फ्री यात्रा, वेटिंग के लिए अच्छी व्यवस्था, किस राज्य में क्या सुविधाएं

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET UG 2026: नीट यूजी री एग्जाम से पहले कई राज्य सरकारों ने अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा या किराए में छूट की घोषणा की है। यहां जानें किन राज्यों में यह सुविधा दी जाएगी है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।

NEET UG : फ्री यात्रा, वेटिंग के लिए अच्छी व्यवस्था, किस राज्य में क्या सुविधाएं

NEET UG Re Exam 2026 : पेपर लीक के बाद 21 जून को दोबारा हो रही नीट यूजी 2026 परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए कई राज्यों में बस सेवा फ्री होगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए परीक्षार्थियों को अपना एग्जाम एडमिट कार्ड दिखाना होगा। एग्जाम को पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए भारतीय वायुसेना हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर से पेपर पहुंचाएगी। इसके अलावा आंसर-शीट की सुरक्षा भी भारतीय सेना की निगरानी में होगी।

दिल्ली

दिल्ली की DTC बसों में नीट छात्रों के लिए मुफ्त यात्रा रहेगी। इसके अलावा छात्रों के परिजनों के लिए अच्छे आरामदायक वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। गर्मी से बचने के लिए कूलिंग जोन रहेंगे। विशेष जोनों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही लोगों को ठंडा पेयजल, शिकंजी, ओआरएस और चाय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता मिल सके।

बिहार

नीट यूजी री-एग्जाम के परीक्षार्थियों को बिहार सरकार नि:शुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। राज्य परिवहन विभाग और राज्य पथ परिवहन निगम ने फ्री बस सेवा देने का फैसला लिया है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा।

उत्तर प्रदेश

यूपी सरकार ने UPSRTC बस किराए में नीट परीक्षार्थियों को एग्जाम के दिन 50% की छूट देने का ऐलान किया है।

पंजाब

पंजाब रोडवेज में भी नीट परीक्षार्थियों को यात्रा मुफ्त होगी।

ओडिशा

आंध्र प्रदेश सरकार ने नीट अभ्यर्थियों के लिए APSRTC बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। यह सुविधा 21 जून 2026 को परीक्षा के दिन मिलेगी।

हरियाणा

यहां भी राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी।

उत्तराखंड

राज्य परिवहन सेवाओं में मुफ्त यात्रा रहेगी।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सरकार ने नीट अभ्यर्थियों के लिए APSRTC बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है. यह सुविधा 21 जून 2026 को परीक्षा के दिन मिलेगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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