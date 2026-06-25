NEET : MBBS की 12 सीटों पर फर्जी तरीके से दाखिला, रेप केस से सामने आया मामला
रिम्स रांची में एमबीबीएस में नामांकन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए थे। जब सीआईडी ने जांच शुरू की तब कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं।
रिम्स में एडमिशन के साथ-साथ टेंडर और दवा खरीद में अनियमितता की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। बुधवार को सुबह में सीआईडी की दो टीमें रिम्स पहुंचीं। डीन कार्यालय, डेटा सेंटर, रिम्स निदेशक कार्यालय के साथ-साथ अन्य जगहों पर पहुंची। जरूरत के हिसाब से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में एमबीबीएस में एक दर्जन छात्रों के एडमिशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है।
दरअसल, राज्य सरकार को शिकायत मिली थी कि रिम्स में टेंडर देने में भारी अनियमितता हुई है, साथ ही बीते सत्र में एमबीबीएस में नामांकन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए थे। जब सीआईडी ने जांच शुरू की तब कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। सबसे चौंकाने वाला मामला नामांकन में गड़बड़ी से जुड़ा है। रिम्स में बीते सत्र में 150 छात्रों का एडमिशन हुआ था।
स्थानीय, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी
सीआईडी ने बुधवार को सभी छात्रों के एडमिशन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच के क्रम में एमबीबीएस में एक दर्जन छात्रों के एडमिशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। दस्तावेजों की जांच में सीआईडी ने पाया कि एडमिशन के पहले काउंसलिंग के दौरान स्थानीय, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी हुई है। साहिबगंज के दो सगे भाई-बहनों का एडमिशन भी फर्जी पाया गया। इसके बाद सीआईडी ने डीन कार्यालय से सभी छात्रों के एडमिशन संबंधी दस्तावेज की फोटो कॉपी ली है।
रेप केस में छात्रा की गिरफ्तारी के बाद सामने आया फर्जीवाड़ा
रिम्स की एक छात्रा के साथ कुछ दिन पहले दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में रिम्स की छात्रा ओली विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया था। जब जांच चल रही थी, तब पता चला कि ओली ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र से एसटी कोटे में एडमिशन लिया था। इसके बाद एडमिशन में अनियमितता की अन्य शिकायतें भी मिलने लगी थीं। इसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की गई।
अधिकारियों से भी हो सकती है पूछताछ
बताया जा रहा है कि एडमिशन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जांच के दायरे में लिया गया है। इस मामले में रिम्स के अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। सीआईडी रिम्स के संबंधित कर्मियों और अधिकारियों से जानकारी जुटाकर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। इधर, सीआईडी की इस कार्रवाई के बाद रिम्स प्रशासन में हलचल बढ़ गई है।
सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की होगी जांच : स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स समेत राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में एडमिशन की जांच की जाएगी। काउंसलिंग में बड़े पैमानें पर गड़बड़ी कर एडमिशन लेने की बात सामने आई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। मंत्री ने कहा कि एडमिशन में फर्जीवाड़ा कर युवाओं के साथ छल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले की जांच कराने की बात की थी, जिसके बाद सीआइडी ने जांच शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि बीते सालों में काउंसलिंग के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र देकर एडमिशन के मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। ऐसे में पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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