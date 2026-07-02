NEET UG : क्या MBBS, BAMS, BSc नर्सिंग के लिए होगा अलग एंट्रेंस, संसदीय समिति के सुझाव पर NTA ने दिया जवाब
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पैनल को बताया कि अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करना व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि MBBS, AYUSH और नर्सिंग कोर्स में एडमिशन अभी NEET स्कोर के आधार पर होते हैं।
NEET UG : मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति में शामिल कुछ सांसदों ने सुझाव दिया है कि एमबीबीएस, आयुष और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएं। इस पर एनटीए ने कहा कि फिलहाल इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीट स्कोर के आधार पर होता है, इसलिए अलग परीक्षा कराना व्यावहारिक नहीं होगा। वर्तमान में नीट के जरिए ही देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमस, बीएचएमस, बीयूएमस ( MBBS, BDS, BSMS, BAMS, BHMS, BUMS ) और अन्य विभिन्न अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला होता है।
अलग अलग चरणों में हो एग्जाम
संसदीय समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि देशभर में एक ही दिन परीक्षा कराने के बजाय इसे अलग-अलग राज्यों में कई चरणों में आयोजित किया जाए। समिति ने यह भी कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को कानूनी दर्जा दिया जाए, ताकि वह बड़े स्तर की परीक्षाएं अधिक प्रभावी और स्वतंत्र तरीके से आयोजित कर सके।
नहीं बनी सहमति
संसदीय समिति की बुधवार को हुई बैठक के दौरान नीट के सिस्टम, शिक्षा सुधार, एआई, बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव और डिजिटल शिक्षा के भविष्य को लेकर व्यापक चर्चा की गई, हालांकि इन सहमति नहीं बनी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय समिति की बैठक में कई सिफारिशें सामने आईं। बैठक में शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के अधिकारियों ने परीक्षा सुधारों पर प्रस्तुति दी। एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी और परीक्षा सुधारों के लिए गठित हाई-पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन भी बैठक में शामिल हुए।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर चिंता
समिति ने अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू करने के प्रस्ताव पर चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि पहले पूरे देश में पर्याप्त डिजिटल ढांचा तैयार किया जाए और ग्रामीण व वंचित वर्ग के छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन ने समिति को बताया कि परीक्षा सुधारों से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही हैं। हालांकि, इसकी समयसीमा तय नहीं की गई है।
कई चरणों में परीक्षा कराने का सुझाव
समिति के कई सदस्यों ने कहा कि यूपीएससी की कुछ परीक्षाओं की तरह नीट भी कई चरणों में आयोजित की जा सकती है। उनका मानना था कि इससे एक ही दिन देशभर में परीक्षा कराने का परिचालन दबाव कम होगा।
एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी भी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और 21 जून को आयोजित नीट पुनर्परीक्षा से मिले अनुभवों पर चर्चा की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति ने अधिकारियों को नीट-यूजी पुनर्परीक्षा से मिली सीख, एनटीए को मजबूत बनाने के उपायों और आवश्यक सुधारों पर चर्चा के लिए तलब किया था। वासनिक की अध्यक्षता में यह समिति की पहली बैठक थी। इससे पहले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह समिति के अध्यक्ष थे, जिनका बीते 21 जून को राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया। सूत्रों के अनुसार, समिति के सदस्यों ने अधिकारियों से पूछा कि अगले वर्ष एनटीए इतने बड़े पैमाने की परीक्षा अपने दम पर कैसे आयोजित करेगा, जबकि पुनर्परीक्षा का सफल आयोजन तभी संभव हो सका, जब पूरा सरकारी तंत्र सक्रिय था। सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर कनिष्ठ अधिकारी तक सभी इस परीक्षा के आयोजन में शामिल थे।
देर से पहुंचने के कारण कई अभ्यर्थी नहीं दे सके नीट
समिति के सदस्यों ने परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने के कारण कई अभ्यर्थियों के परीक्षा से वंचित रह जाने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने एनटीए से ऐसे अभ्यर्थियों की मदद के लिए कदम उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि देर से पहुंचने के कारण केंद्र के बाहर रह गए परेशान अभ्यर्थियों से जुड़े वीडियो देखकर चिंता हुई।
वंचित वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाए
एनटीए द्वारा अब नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने का निर्णय लिए जाने के बाद सदस्यों ने कहा कि वंचित वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ के पास कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती।
बीते तीन मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को 'प्रश्नपत्र लीक' की खबरों के बाद सरकार ने रद्द कर दिया था और 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) नीट प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच कर रहा है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी