NEET UG Rank List : MBBS , BDS के लिए एक और राज्य की मेरिट लिस्ट जारी, 561 अंक वाला टॉप पर

NEET UG Rank List : डीएचएस ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए मणिपुर नीट यूजी स्टेट मेरिट जारी कर दी है। इस लिस्ट में वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने राज्य सरकार, एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा सीटों के लिए आवेदन किया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 04:14 PM
NEET UG Rank List : डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीएचएस) ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए मणिपुर नीट यूजी स्टेट मेरिट जारी कर दी है। इस लिस्ट में वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने राज्य सरकार, एनआरआई और विभिन्न कोर्सेज (बीएएसएलपी , बीपीटी) में मैनेजमेंट कोटा सीटों के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट manipurhealthdirectorate.mn.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को इस मेरिट लिस्ट में जगह मिली है, वे राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में विभिन्न यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मणिपुर नीट 2025 सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं। मणिपुर नीट यूजी 2025 मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम, नीट रोल नंबर, प्राप्त अंक, श्रेणी, उप-श्रेणी, जन्म तिथि, नीट स्टेट रैंक, नीट ऑल इंडिया रैंक और अन्य डिटेल्स शामिल हैं।

मणिपुर नीट यूजी स्टेट रैंक लिस्ट में जनककुमार टेकचम नाम के विद्यार्थी को शीर्ष स्थान मिला है। जनककुमार टेकचम ने नीट यूजी 2025 में 561 मार्क्स (ऑल इंडिया रैंक - 7864) हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर 552 मार्क्स (11507 रैंक) लाने वाले दिंकूराज सापाम हैं। मैनेजमेंट कोटा रैंक लिस्ट नीट यूजी 2025 में 477 अंक लाने वाली तानवी बोरोदोलोई डेका पहले पायदान पर हैं। एनआरआई सूची में केवल एक ही उम्मीदवार को शामिल किया गया है। रायबून न्गासेप्पम ने ऑल इंडिया रैंक 1039201 के साथ 154 अंक प्राप्त किए।

मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को राज्य सीट अलॉटमेंट काउंसलिंग में भाग लेना होगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा मणिपुर नीट यूजी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 14 अगस्त को जारी किए जाने की उम्मीद है। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की जाएंगी, उन्हें 14 अगस्त से 24 अगस्त के बीच अपने संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।

मेरिट लिस्ट डायरेक्ट लिंक

एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूरी

एमसीसी के द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नीट यूजी राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को तय तिथियों में आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करके एडमिशन प्राप्त करना होगा। एडमिशन के लिए शेड्यूल एमसीसी की ओर से जारी किया जायेगा।

