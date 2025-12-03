NEET UG : MBBS दाखिले के लिए कटऑफ बुरी तरह गिरी, नीट में 154 मार्क्स वाले को भी दाखिला

संक्षेप: NEET MBBS Admission Cut Off: प्राइवेट मेडिकल कॉलजों में मैनेजमेंट कोटे की एमबीबीएस सीटों पर 26378 रैंक (नीट में 154 मार्क्स) वाले छात्र को दाखिला मिल गया है। जबकि 2024 में इस कोटे से दाखिला पाने वाले आखिरी स्टूडेंट की रैंक 6907 और 2023 में 9274 थी।

NEET MBBS Admission Cut Off : तमिलनाडु के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस दाखिले की कटऑफ में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्राइवेट मेडिकल कॉलजों में मैनेजमेंट कोटे की एमबीबीएस सीटों पर 26378 रैंक (नीट में 154 मार्क्स) वाले छात्र को दाखिला मिल गया है। जबकि 2024 में इस कोटे से दाखिला पाने वाले आखिरी स्टूडेंट की रैंक 6907 (नीट में 387 मार्क्स) और 2023 में 9274 ( नीट में 222 मार्क्स) थी। कटऑफ में आई यह भारी गिरावट पिछले वर्ष के बिल्कुल उलट है, जब डीम्ड विश्वविद्यालयों, जहां ट्यूशन फीस सबसे अधिक (लगभग 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष) होती है, सबसे कम कट-ऑफ होती थी। इस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालयों में कट-ऑफ 175 अंक रही, जबकि 2024 में यह 135 और 2023 में 107 अंक थी।

क्यों बढ़ा कॉम्पिटिशन टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने बढ़ते कॉम्पिटिशन के कई कारण बताए हैं, जिनमें काउंसलिंग के आखिरी फेज में नई सीटें जोड़ना, काउंसलिंग नियमों में बदलाव और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। 2025 में ज्यादा नीट स्कोर वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स 2024 और 2023 के मुकाबले बहुत कम हो गए। नीट 2025 में 720 में से 600 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 34 थी, जबकि 2024 में यह संख्या 773 और 2023 में 314 थी।

स्टूडेंट काउंसलर मणिकावेल अरुमुगम ने कहा, 'लेकिन रैंक में बढ़ोतरी का यह कोई कारण नहीं है।' उन्होंने कहा कि सीटें स्टूडेंट्स को मेरिट के क्रम में उनकी पसंद और 69 फीसदी रिजर्वेशन के आधार पर दी जाती हैं। उन्होंने कहा, 'इसका मतलब है कि ज्यादा मार्क्स वाले कई स्टूडेंट्स ने सेल्फ-फाइनेंसिंग कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं चुनीं, जहां ट्यूशन फीस 15 लाख तय है।'

650 सीटें जोड़ने से पहले कइ डीम्ड विश्वविद्यालयों चुन चुके थे स्टेट मेडिकल सिलेक्शन कमिटी सरकारी कॉलेजों की राज्य कोटा सीटों और सेल्फ-फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजों की सभी सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया संचालित करती है। इस वर्ष काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान राज्य में सीट मैट्रिक्स में 650 सीटें जोड़ी गईं। तब तक कई छात्र, जिन्हें इन कॉलेजों में सीट मिलने पर संदेह था, डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटें चुन चुके थे। साथ ही इस साल, कमेटी ने एनआरआई लैप्स्ड कैटेगरी हटा दी, जहां फीस मैनेजमेंट कोटे से ज्यादा थी लेकिन एनआरआई ट्यूशन फीस से कम थी।

लैप्स्ड एनआरआई कोटे की सीटें मैनेजमेंट कोटे में डाल दी गईं सभी लैप्स्ड एनआरआई कोटे की सीटें मैनेजमेंट कोटे में डाल दी गईं। एक प्राइवेट ट्यूटोरियल में नीट कोच आर सतीश ने कहा, 'इसका मतलब है कि कम फीस पर ज्यादा सीटें उपलब्ध थीं और जो स्टूडेंट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीटें वहन नहीं कर सकते, वे उन्हें चुन सकते थे।'

डीम्ड यूनिवर्सिटी कटऑफ वर्ष 2025, ऑल इंडिया रैंक - 918801, नीट मार्क्स - 175

वर्ष 2024, ऑल इंडिया रैंक - 1332973, नीट मार्क्स - 135

वर्ष 2023, ऑल इंडिया रैंक - 1221896, नीट मार्क्स - 107

तमिलनाडु मैनेजमेंट कोटा - सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज वर्ष 2025, मैनेजमेंट कोटा रैंक - 25196, नीट मार्क्स - 175

वर्ष 2024, मैनेजमेंट कोटा रैंक - 4480, नीट मार्क्स - 469

वर्ष 2023, मैनेजमेंट कोटा रैंक - 5198, नीट मार्क्स - 348

तमिलनाडु मैनेजमेंट कोटा - प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वर्ष 2025, मैनेजमेंट कोटा रैंक - 26378, नीट मार्क्स - 154

वर्ष 2024, मैनेजमेंट कोटा रैंक - 6909, नीट मार्क्स - 387

वर्ष 2023, मैनेजमेंट कोटा रैंक - 9274, नीट मार्क्स - 222