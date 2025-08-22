NEET UG first round Mumbai 734 students get MBBS seats and 1203 from Latur पहले राउंड में मुंबई के 734 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीटें, सबसे अधिक स्टूडेंट्स लातूर से, Career Hindi News - Hindustan
पहले राउंड में मुंबई के 734 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीटें, सबसे अधिक स्टूडेंट्स लातूर से

NEET UG, MBBS:नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट में मुंबई के 734 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीटें मिल गई है। इनमें से 429 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिन्हें सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें मिली हैं।   

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 04:26 PM
महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चल रही नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट जारी हो गया है, इसमें मुंबई के 734 स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें मिल गई हैं। इनमें से 429 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें पाने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले राउंड में 8138 स्टूडेंट्स को सीटे मिल गई हैं, इन 8138 स्टूडेंट्स में सबसे अधिक स्टूडेंट्स एक ही जिले से हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिल के 1203 स्टूडेंट्स ऐसे है, जिन्हें नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड में एमबीबीएस सीट मिल गई हैं। लातूर के 1203 स्टूडेंट्स के अलावा नांदेड़ के 936, पुणे के 873 और मुंबई के 734 स्टूडेंट्स शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों को सीटें अलॉट की गई हैं, उन्हें कॉलेज में रिपोर्ट करने का समय दिया गया था।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एमबीबीएस और बीडीएस की 11846 सीटें शामिल थी। मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 80 मेडिकल कॉलेज हैं। महाराष्ट्र के सरकारी कॉलेजों की बात करें तो महाराष्ट्र के सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की 5849 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस की 3219 सीटें हैं।इसके अलावा बीडीएस में सरकारी कॉलेजों में 376 सीटें हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में बीडीएस की 2400 सीटें हैंं।

आपको बता दें कि एमबीबीएस, बीडीएस के लिए आधिकारिक तौर काउंसलिंग महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल करती है। महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल, 85 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग आयोजित कर रही है। बाकी15 प्रतिशत सीटें एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत हैं। एमसीसी की बात करें तो एमसीसी राउंड-2 काउंसलिंग 21 अगस्त से शुरू हो चुका है। जिन छात्रों ने राउंड 1 काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, उन्हें एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट यानी mcc.nic.in से राउंड 2 के लिए नीट यूजी 2025 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025 भरना होगा।

