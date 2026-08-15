NEET : नीट में पहले 603 और फिर 456 अंक, पेपर लीक के शक में फंसे दो छात्रों का रिजल्ट जारी
NTA ने लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र के दो छात्रों का री नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद और CBI जांच के दौरान एनटीए ने उनके परिणाम रोक दिए थे।
एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र के दो छात्रों का री नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद और CBI जांच के दौरान एनटीए ने उनके परिणाम रोक दिए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक दिन पहले NTA को दोनों के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दोनों छात्र मामले में आरोपी नहीं हैं, बल्कि सीबीआई ने उन्हें गवाह बनाया है। जस्टिस नितिन सूर्यवंशी और जस्टिस अबासाहेब शिंदे की खंडपीठ ने बीड और जलगांव के दो छात्रों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। दोनों छात्रों ने लातूर स्थित रेनुकाई कोचिंग क्लासेस में पढ़ाई की थी। जेल में बंद पेपर लीक के आरोपी शिवराज मोटेगांवकर ही इस इंस्टीट्यूट को चला रहे थे।
दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया
छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ यावलकर ने बताया कि सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि दोनों छात्रों के नाम 15 जून को भेजे गए उसके पत्र के साथ अटैच लिस्ट में थे। हालांकि 28 जुलाई को दाखिल चार्जशीट में दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया है। CBI ने दोनों को गवाह के तौर पर शामिल किया है और उनके परिणाम जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
कोर्ट ने CBI के इस बयान को आश्वासन के तौर पर स्वीकार करते हुए NTA को तत्काल परिणाम जारी करने का निर्देश दिया।
CBI की जांच के दौरान दोनों छात्रों से पूछताछ की गई थी। उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। इसके बाद NTA ने कथित तौर पर अनुचित साधनों के इस्तेमाल को लेकर दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
बीड की छात्रा का क्या है मामला
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बीड की छात्रा OBC वर्ग से है और उसने 12वीं कक्षा में 82 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। NEET-UG 2026 की तैयारी के लिए उसने जून 2025 में रेनुकाई कोचिंग क्लासेस में दाखिला लिया था। उसने 3 मई को आयोजित मूल NEET परीक्षा दी और बाद में 21 जून को दोबारा आयोजित परीक्षा में भी शामिल हुई। जुलाई में जब NTA ने OMR शीट अपलोड की तो उसकी OMR शीट उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद उसका परिणाम रोक दिया गया। छात्रा ने किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित साधन के इस्तेमाल से इनकार किया था।
जलगांव के छात्र का मामला
जलगांव का छात्र कुनबी समुदाय से है और उसके पास OBC वैधता प्रमाणपत्र है। उसने NEET-UG 2024 में 720 में से 603 अंक और NEET-UG 2025 में 456 अंक हासिल किए थे, लेकिन दोनों बार मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका। इसके बाद उसने भी लातूर के इसी कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। वह NEET-UG 2026 की दोबारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुआ और बाद में उसे NTA की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपने जवाब में उसने अनुचित साधनों के इस्तेमाल से इनकार किया। उसका कहना था कि वह कोचिंग कक्षाओं के दौरान शिक्षकों द्वारा दिए गए सवालों को नियमित रूप से हल करता था।
हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों छात्रों के परिणाम रोकने का एकमात्र कारण CBI की चल रही जांच थी। जब जांच एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों आरोपी नहीं, बल्कि गवाह हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि उनके नतीजे घोषित किए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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