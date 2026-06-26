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NEET UG Fees Refund: नीट यूजी फीस रिफंड विंडो फिर खुली, बैंक डिटेल्स कंफर्म और अपडेट करने का मौका

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एनटीए ने नीट यूजी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए फीस रिफंड के लिए आवेदन की विंडो एक बार फिर से खोल दी है। यह बैंक डिटेल्स अपडेट करने का फाइनल चांस है। अभ्यर्थी 30 जून तक neet.nta.nic.in पर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी सबमिट, कंफर्म या अपडेट कर सकते हैं।

NEET UG Fees Refund: नीट यूजी फीस रिफंड विंडो फिर खुली, बैंक डिटेल्स कंफर्म और अपडेट करने का मौका

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए फीस रिफंड के लिए आवेदन की विंडो एक बार फिर से खोल दी है। यह बैंक डिटेल्स अपडेट करने का फाइनल चांस है। अभ्यर्थी 30 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in और neet.nta.nic.in पर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी सबमिट, कंफर्म या अपडेट कर सकते हैं। नीट फीस रिफंड विंडो का इस्तेमाल करने और अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे गए ओटीपी को वेरिफाई करना होगा। जो पहले बैंक डिटेल्स अपडेट कर चुके हैं उन्हें फिर से अपडेट करने की जरूरत नहीं है।

एनटीए द्वारा फीस रिफंड विंडो फिर से खोलने का फैसला उन उम्मीदवारों की गुजारिशों के बाद लिया गया है जो अपनी रिफंड की जानकारी पूरी नहीं कर पाए थे या जिन्होंने 'नो रिफंड' (रिफंड नहीं) का विकल्प चुना था, लेकिन अब उसे बदलना चाहते हैं। एनटीए के मुताबिक लगभग 19 लाख उम्मीदवार पहले ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट और कन्फर्म कर चुके हैं। आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी उम्मीदवार को परेशानी न हो और हर योग्य उम्मीदवार को रिफंड पाने का सही मौका मिले, NTA ने सभी उम्मीदवारों को NTA पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी कन्फर्म, सही या अपडेट करने का एक आखिरी मौका देने का फैसला किया है।'

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उम्मीदवारों को पोर्टल पर क्या दिखेगा?

लॉग इन करने पर, उम्मीदवारों को उनके द्वारा पहले से सबमिट की गई बैंक अकाउंट की जानकारी दिखाई देगी। उम्मीदवार इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं-

- अगर दिख रही डिटेल्स सही है, तो उम्मीदवार स्क्रीन पर दिए गए चेकबॉक्स पर टिक करके यह कन्फर्म कर सकते हैं कि दिखाया गया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही है और वे उसी अकाउंट में रिफंड पाना चाहते हैं।

- अगर जानकारी गलत है या पहले सबमिट नहीं की गई थी, तो उम्मीदवार पोर्टल पर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड नए सिरे से डाल या अपडेट कर सकते हैं।

- अगर उम्मीदवार रिफंड का दावा नहीं करना चाहते हैं, तो वे "No Refund" (कोई रिफंड नहीं) का विकल्प चुन सकते हैं; ऐसी स्थिति में NTA द्वारा कोई रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा।

- जिन उम्मीदवारों ने पहले "No Refund" का विकल्प चुना था और अब रिफंड पाना चाहते हैं, वे भी इसी विंडो में अपना विकल्प बदल सकते हैं। Re-NEET 2026 के लिए बैंक की जानकारी कन्फर्म करने की आखिरी तारीख 30 जून, रात 11:55 बजे तक है। इसके बाद इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- उम्मीदवारों के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

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बैंक की जानकारी कन्फर्म या अपडेट करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1. https://neet.nta.nic.in/ पर जाएं और "Bank Account Details Confirmation / Updation" के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

2. अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP-बेस्ड ऑथेंटिकेशन पूरा करें।

3. स्क्रीन पर बैंक अकाउंट डिटेल्स बटन पर क्लिक करें और इनमें से कोई एक चुनें: चेकबॉक्स पर टिक करके और 'Confirm bank details' बटन पर क्लिक करके मौजूदा जानकारी को कन्फर्म करें

या

'click here' लिंक पर क्लिक करके जानकारी अपडेट करें और उसके बाद सही बेनिफिशियरी का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और IFSC कोड डालें

या

अगर आप रिफंड का दावा नहीं करना चाहते हैं तो "No Refund" का विकल्प चुनें

4. एडिट करते समय, कैंसल किए गए चेक या बैंक पासबुक के पहले पेज की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिख रहा हो (अगर उपलब्ध हो)। फॉर्म सबमिट करें।

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महत्वपूर्ण निर्देश एवं सावधानियां:

खाता किसका होना चाहिए: सुनिश्चित करें कि बैंक खाता सक्रिय (active) है और वह आपके (उम्मीदवार के), या आपके माता-पिता/परिवार के नाम पर, या जॉइंट अकाउंट के रूप में है।

सटीक जानकारी दें: बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। गलत या अधूरे विवरण के कारण रिफंड गलत खाते में जाने पर NTA जिम्मेदार नहीं होगा।

अंतिम तिथि के बाद कोई बदलाव नहीं: 30 जून 2026 के बाद बैंक खाते के विवरण में किसी भी बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

सुरक्षा चेतावनी: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, OTP या बैंक का विवरण किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा न करें। NTA कभी भी उम्मीदवारों को कॉल या मैसेज करके OTP या पासवर्ड नहीं मांगता है

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नीट यूजी : पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी

एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। 21 जून को आयोजित हुई पुनर्परीक्षा में देशभर के 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बिहार से भी करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने उत्तर कुंजी जारी करने के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है तो वह निर्धारित समय सीमा के अंदर इसे चुनौती दे सकता है। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 28 जून की रात 11:50 बजे तक निर्धारित की गई है। उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। एनटीए की ओर से विशेषज्ञों की समिति आपत्तियों की जांच करेगी। यदि किसी अभ्यर्थी की आपत्ति सही पाई जाती है तो अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले उसमें सुधार किया जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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